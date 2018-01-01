Asgari ücrete yüzde 40 zam geliyor

Venezuela'da asgari ücrete yüzde 40 zam yapılacağı açıklandı. Ayrıca gıda destek programından yararlananların sayısı da artırılacak.

Ekonomik açıdan zor bir süreçten geçen, yüksek enflasyondan muzdarip Venezuela'da asgari ücrete yüzde 40 zam yapılacağı açıklandı.

DHA'nın haberine göre böylece Venezuelalılar ayda 797,510 bolivar kazanıyor olacak. Bu, resmi kura göre yılda 79 bin dolara denk geliyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yılbaşı nedeniyle gerçekleştirdiği ulusa sesleniş yayınında yeni asgari ücret seviyesinin Washington'un kendilerini sabote etmek için yürüttüğü yasa dışı ekonomik savaşa karşı işçileri koruyacağını söyledi. ABD, Donald Trump'ın göreve gelmesi sonrası Venezuela'ya dönük ekonomik ambargosunu genişletmişti.

Maduro ayrıca daha fazla sayıda Venezuelalının gıda yardımı programına alınacağını ilan etti.

Venezuela'da fiyatlar Ocak ayından Kasım'a kadar yüzde 1369 arttı. Muhalefetin yönetimindeki Kongre, 2017 enflasyonunun yüzde 2 bini bulacağını öngörüyor.