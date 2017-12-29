Asgari ücret yine açlık sınırının altında kaldı

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu'ndan asgari ücreti net 1603 TL olarak belirlendi. Belirlenen bu fiyat açlık sınırının altında kaldı.

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğu "Asgari ücreti belirleme çalışmaları 1 ay boyunca sürdü. Uzun süren müzakere süreci ardından nihayete erdirdik. Komisyonun çoğunluğuyla karar verdik. Bu yüzden müzakereler uzun sürdü. Brüt olarak 2029 lira, net 1603 lira olacak. Artış yüzde 14,2 olacak. 2016'dan itibaren başlattığımız asgari ücret desteği 2018'de de sürecek" dedi.

Açıklama öncesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile görüştü.

Açlık sınırının altında kaldı

Türk-İş'in her ay yaptığı geçim şartları araştırmasına göre, aralık ayı itibariyle 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 1608, yoksulluk sınırı 5 bin 238 TL. Bir kişinin aylık geçim maliyeti ise 1989 TL.

TİSK: Muhalefet şerhi koyuyoruz



Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Yağız Eyüboğlu, "Biz bu belirlenen asgari ücrete muhalefet şerhi koyuyoruz" dedi.

DİSK: 2 bin 300 TL olsun

DİSK'in asgari ücret talebi ise net 2 bin 300 lira olarak açıklanmıştı.

TÜRK-İŞ 1893 TL olsun

Türk-İş, asgari ücretin 2018 yılında net 1893 lira olmasını talep etmişti.

CHP'den 2 bin TL teklifi

CHP, asgari ücretin net 2 bin lira olması için kanun teklifi vermişti. Kanun teklifinin gerekçesinde, Türk-İş tarafından hazırlanan açlık ve yoksulluk araştırmasına atıfta bulunuldu. Asgari ücretin tespitinde, işçilerin 2017 enflasyon oranı kayıplarının karşılanması ve büyüme rakamlarından paylarına düşeni almaları istendi.