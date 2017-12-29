  • BIST 115.333
  • Altın 158,789
  • Dolar 3,7824
  • Euro 4,5472
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 5 °C
30.12.2017 01:10

Asgari ücret yine açlık sınırının altında kaldı

»
Asgari ücret yine açlık sınırının altında kaldı
Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu'ndan asgari ücreti net 1603 TL olarak belirlendi. Belirlenen bu fiyat açlık sınırının altında kaldı.

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğu "Asgari ücreti belirleme çalışmaları 1 ay boyunca sürdü. Uzun süren müzakere süreci ardından nihayete erdirdik. Komisyonun çoğunluğuyla karar verdik. Bu yüzden müzakereler uzun sürdü. Brüt olarak 2029 lira, net 1603 lira olacak. Artış yüzde 14,2 olacak. 2016'dan itibaren başlattığımız asgari ücret desteği 2018'de de sürecek" dedi.

Açıklama öncesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile görüştü. 

Açlık sınırının altında kaldı

Türk-İş'in her ay yaptığı geçim şartları araştırmasına göre, aralık ayı itibariyle 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 1608, yoksulluk sınırı 5 bin 238 TL. Bir kişinin aylık geçim maliyeti ise 1989 TL.

TİSK: Muhalefet şerhi koyuyoruz

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Yağız Eyüboğlu, "Biz bu belirlenen asgari ücrete muhalefet şerhi koyuyoruz" dedi.

DİSK: 2 bin 300 TL olsun

DİSK'in asgari ücret talebi ise net 2 bin 300 lira olarak açıklanmıştı.

TÜRK-İŞ 1893 TL olsun  

Türk-İş, asgari ücretin 2018 yılında net 1893 lira olmasını talep etmişti.

CHP'den 2 bin TL teklifi

CHP, asgari ücretin net 2 bin lira olması için kanun teklifi vermişti. Kanun teklifinin gerekçesinde, Türk-İş tarafından hazırlanan açlık ve yoksulluk araştırmasına atıfta bulunuldu. Asgari ücretin tespitinde, işçilerin 2017 enflasyon oranı kayıplarının karşılanması ve büyüme rakamlarından paylarına düşeni almaları istendi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
İlgili Haberler
Türk-İş: Asgari ücrete katılmıyoruz, muhalefet ediyoruzTürk-İş: Asgari ücrete katılmıyoruz, muhalefet ediyoruzAsgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası Türk-İş adına konuşan TEKSİF Genel Başkanı Nazmi Irgat “Asgari ücrete katılmıyoruz, muhalefet ediyoruz” dedi.29 Aralık 2017 Cuma 19:45
2018 Asgari ücret zammı belli oldu!2018 Asgari ücret zammı belli oldu!6 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde sona gelindi. Bugün saat 14.00'te başlayan toplantı sonrası, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret belli oldu.29 Aralık 2017 Cuma 19:13
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Borsa 2017 yılını rekorla tamamladı29 Aralık 2017 Cuma 18:35
  • İşte altın fiyatlarında son durum29 Aralık 2017 Cuma 13:21
  • Milyonlarca işçinin gözü Çalışma Bakanlığı’nda29 Aralık 2017 Cuma 13:05
  • Bitcoin yöneticisi kaçırıldı29 Aralık 2017 Cuma 12:41
  • Köprü ve otoyol ücretlerine zam29 Aralık 2017 Cuma 11:32
  • Japon şirketten 8 milyar dolarlık dev yatırım29 Aralık 2017 Cuma 10:11
  • "Yok artık!' diyeceksiniz, demeyin! Daha önce de yaptılar!"29 Aralık 2017 Cuma 09:50
  • 15 yılda 'sadaka toplumu' yarattılar: Acı tablo..29 Aralık 2017 Cuma 09:44
  • Elektriğe zam geldi29 Aralık 2017 Cuma 01:23
  • Kripto para piyasasının hacmi daraldı28 Aralık 2017 Perşembe 21:38
    • FOTO GALERİ
    • CHP'li Tezcan basın toplantısı düzenledi
    • Uludağ, yılbaşında yabancıların gözdesi
    • Gazeteci Buket Aşçı Güler son yolculuğuna uğurlandı
    VİDEO GALERİ
    • Nihat Doğan canlı yayında dakikalarca ağladı!
    • CHP'li vekil: Aziz Bey artık aday olmayacak
    • Maymun kuyumcuyu soydu...
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti