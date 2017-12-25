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26.12.2017 02:35

Aselsan, TAİ, Roketsan ve Havelsan resmen Erdoğan'a bağlandı!

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Aselsan, TAİ, Roketsan ve Havelsan resmen Erdoğan'a bağlandı!
ASELSAN, TAİ, Roketsan, TUSAŞ Havelsan gibi önemli savunma sanayisi kurumları KHK ile birlikte resmen Erdoğan'a bağlandı.

ASELSAN, TAİ, Roketsan, Havelsan gibi kurumlar da artık Erdoğan'ın emrinde.

696 sayılı KHK'da yapılan düzenlemeye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı bir mütevelli heyetle yönetilecek. Mütevelli heyetin başkanlığını Erdoğan yapacak.

Mütevelli heyette, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay 2'nci Başkanı, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı ve Savunma Sanayii Müsteşarı olacak.

KHK'daki ilgili düzenlemeler şöyle:

MADDE 64- 17/6/1987 tarihli ve 3388 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanununun 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Vakfa başlangıçta özgülenen mal ve haklar ile Vakfın sonradan iktisap ettiği mal ve haklar, Vakıf yetkili organının kararı ile daha yararlı olanlarla değiştirilebilir veya paraya çevrilebilir."

MADDE 65- 3388 sayılı Kanuna 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 2/A maddesi eklenmiştir.

"MADDE 2/A- Vakıf Mütevelli Heyeti, Cumhurbaşkanı başkanlığında, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay 2 nci Başkanı, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı ve Savunma Sanayii Müsteşarından oluşur.

Mütevelli Heyetin toplanma zamanı, karar nisabı ve görev ve yetkileri Vakıf senedi ile düzenlenir.

Vakıf Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyet tarafından seçilen üç üyeden oluşur.

Yönetim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları Vakıf senedi ile düzenlenir."

MADDE 66- 3388 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 3- Mütevelli Heyet ile Yönetim Kuruluna ilişkin olarak 2/A maddesi ile yapılan düzenleme uyarınca Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri doğrultusunda tescil ettirilir. Ancak tescil işleminin tamamlanması beklenmeksizin 2/A maddesi hükümleri uygulanır."

(solhaber)

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