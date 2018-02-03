  • BIST 118.119
  • Altın 161,652
  • Dolar 3,7638
  • Euro 4,6843
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 9 °C
03.02.2018 15:55

Artvin - Ardahan karayolu ulaşıma kapandı

»
Artvin - Ardahan karayolu ulaşıma kapandı
Artvin’in Şavşat ilçesinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kaya parçaları karayoluna düştü.

ŞAVŞAT (Artvin), (DHA)- Artvin-Ardahan karayolunun ulaşıma kapanmasına neden olan heyelan anı, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Artvin-Ardahan Karayolu'nun 35’inci kilometresinde bugün saat 11.00 sıralarında heyelan  meydana geldi. Şavşat ilçesi sınırlarında yer alan Kaçkar Suyu mevkiindeki yolun kenarında bulunan yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayoluna aktı.

Tonlarca ağırlıktaki kaya parçaları ve toprak nedeniyle Artvin-Ardahan arasında ve çevredeki köylere ulaşımı sağlayan karayolu ulaşıma kapandı. Yoldan geçen araçlardakiler heyelandan son anda kurtuldu. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgeye çok sayıda iş makinesi ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Heyelan anı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

'YOLUN KADERİ BU'

Ulaşıma kapanan bölgede bekleyen sürücü Seyfullah Gül, söz konusu yolun kaderinin böyle olduğunu belirterek, "Ömrüm buralarda geçti. 76 yaşındayım, buradan gelip gidiyoruz. Buranın kaderi böyle. Bu yolu değiştiremiyorlar. Bu yolun genişlemesi lazım ama maalesef bu genişletme yok. Yetkililere sesleniyorum; lütfen bu yolu genişletsinler" dedi.

'GEZİ İÇİN ÇIKTIK, YOLDA KALDIK'

Bazı sürücüler de 4 mevsim tehlike oluşturduğunu öne sürdükleri yolda büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, köklü bir çözüm bulunmasını istedi. Araçlardaki yolculardan Meral Kırklar ise gezmek için dışarı çıktıklarını ancak yolda kaldıklarını ifade ederek, "Şavşat’ı gezmek için yola çıktık ama yol kapanmış. Şükrediyoruz; en azından bu kayalar aracımıza gelmedi. Gezme hayallerimiz suya düştü. Bakalım ne yapacağız. Kaldık burada, ne yapacağız bilmiyoruz" diye konuştu.

VALİ DOĞANAY: CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

Heyelanla ilgili açıklama yapan Artvin Valisi Ömer Doğanay ise olayda can ve mal kaybının yaşanmadığını kaydederek şunları söyledi:

"Artvin-Ardahan Karayolumuz heyelan nedeniyle kısa bir süreliğine ulaşıma kapanmıştır. İlgili birimlere gerekli talimatlar verilmiştir. Karayolları ekiplerimiz yolun açılması için olay yerine hareket etmişlerdir. Artvin’imiz ve özellikle bu yol zor bir coğrafya. Herhangi bir can ve mal kaybının olmaması sevindirici olmuştur. Gerekli çalışmaları başlattık. Yolumuz en kısa sürede trafiğe açılacaktır."

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MEB 2018 planını açıkladı... Özel okul desteğini artıyor03 Şubat 2018 Cumartesi 12:48
  • Ankara'daki vergi dairesi patlamasında intihar iddiası03 Şubat 2018 Cumartesi 11:40
  • Maradona'ya Başkan'a 'hakaretten' ABD'ye giriş yasağı03 Şubat 2018 Cumartesi 10:19
  • Torba yasada 'Adnan Hoca' maddesi03 Şubat 2018 Cumartesi 10:18
  • TSK'dan Afrin açıklaması! İşte etkisiz hale getirilen terörist sayısı03 Şubat 2018 Cumartesi 10:15
  • 3.5 milyon Suriyeliye kalıcı konut verilecek03 Şubat 2018 Cumartesi 10:09
  • Özel harekât polisi kokoreççide dehşet saçtı03 Şubat 2018 Cumartesi 10:08
  • Hatay ve Kilis'e atılan roketler 'Altın Kafes' ile engellenecek03 Şubat 2018 Cumartesi 09:51
  • Birleşik Kamu İş'ten TTB'ye destek03 Şubat 2018 Cumartesi 09:47
  • Ağrı'da terör propagandasına 21 tutuklama03 Şubat 2018 Cumartesi 09:37
    • FOTO GALERİ
    • CHP'nin 36’ncı Olağan Kurultayı'ndan yeni kareler
    • CHP'nin 36’ncı Olağan Kurultayı'ndan ilk kareler
    • İnanılmaz görüntü! El ve ayaklarından ağaç çıkıyor
    VİDEO GALERİ
    • Darmık Dağı ele geçirildi
    • Çukur 15. bölüm fragmanı yayınlandı!
    • Seren Serengil cezaevine böyle gitti
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 507 487 31 17
    Haber Scripti