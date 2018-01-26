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26.01.2018 18:55

Arsenal'dan flaş Mesut Özil açıklaması!

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Arsenal'dan flaş Mesut Özil açıklaması!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in teknik direktörü Arsene Wenger, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mesut Özil'in takımda kalacağına inandığını söyledi.

Katıldığı basın toplantısında, takımla henüz sözleşme yenilemeyen Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil hakkında değerlendirmelerde bulunan Wenger, "Amacımız, Özil'i takımda tutmak. Bunu kısa bir süre içinde başaracağımıza inanıyorum." dedi.

Mesut'un sözleşmesini uzatmak için yönetimin yoğun çaba harcadığını belirten Fransız teknik adam, "Bu konuda çok iyimser olmasam da asla karamsar değilim. Özil'in davranışlarından ve oynama arzusundan anladığım kadarıyla o da sözleşmesini yenilemek istiyor. Kulüple arasında görüşmeler devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Sanchez hakkındaki iddialara yanıt

Wenger, Henrikh Mkhitaryan karşılığında Manchester United'a transfer olan Şilili futbolcu Alexis Sanchez hakkında ortaya çıkan doping iddialarına da değindi.

Doping testine girmediği öne sürülen eski futbolcusu Sanchez'in durumunda yanlış anlaşılma yaşandığını vurgulayan Wenger, şöyle konuştu:

"Sanchez'in Manchester United'a transferinin kesinleştiği pazartesi günü, takımımızdaki oyunculara doping testi yapıldı. Sanchez ise menajeri ile evrak işlerini halletmek için Manchester'a gidiyordu. Ama o gün resmi olarak hala kadromuzda yer aldığı için teste giremedi. Ona Manchester'a gitmesi konusunda biz izin vermiştik ve bu olayın sorumluluğunu üstleniyoruz. Sanchez daha önce birçok doping testinden sorunsuz bir şekilde çıktı. Sakladığımız bir şey olmadığı için bu konuda kafam çok rahat."

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