  • BIST 116.511
  • Altın 162,918
  • Dolar 3,7369
  • Euro 4,6509
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 7 °C
16.02.2018 20:15

Arnavutköy cinayetinde flaş gelişme

»
Arnavutköy cinayetinde flaş gelişme
İstanbul Arnavutköy’de ağızları ve burunları koli bandıyla kapalı halde yol kenarında cesetleri bulunan Suriyeli 2 aylık hamile Nısrın Kırıdı ve Lübnanlı eşi Muhammed Mahmoud Bachr’ın ölümüyle ilgili sır tırnak aralarında bulunan doku örneklerinde gizli.

 DNA analizi sürüyor. Öte yandan çiftin aranan 10 yaşındaki çocuğu önceki gece üvey amcasının evinde bulundu.

İstanbul Arnavutköy’de, ağızları ve burunları koli bandıyla kapalı halde yol kenarında cesetleri bulunan Suriyeli 1.5 aylık hamile Nısrın Kırıdı ve Lübnanlı eşi Muhammed Mahmoud Bachr’ın ölümüyle ilgili sır, tırnak aralarında bulunan doku örneklerinin gizli. DNA analizi sürüyor.

2 ŞÜPHELİ YANLARINDA ÇALIŞIYORMUŞ

Cinayetten kısa süre sonra gözaltına alınan Suriyeli  İ. E. E. ve M.H.D.A.K., Lübnanlı işadamı Muhammed Mahmoud Bachr’ın emlak ofisinde çalıştıkları ve  emniyetteki sorgularında haklarındaki suçlamayı kabul etmedikleri bildirildi. 2 Suriyeli, cinayetin işlendiği pazar günü öldürülen çiftin evine hiç gitmediklerini iddia etti.

10 YAŞINDAKİ KIZLARI YAŞIYOR

Polis, öldürülen Nısrın Kırıdı’nın ilk evliliğinden olan 10 yaşında kızı N.N.’yi önceki gece üvey amcasının evinde buldu. N.N. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne teslim edildi. N.N.’in bakıcısısının ifadesinde, “Benden pazar günü N.’yi alarak arkadaşına bırakmamı istedi. Evde Nısrın ve eşi vardı. Durumlarında herhangi bir anormallik görmedim. Ben Naya’yı evden alarak arkadaşına götürüp teslim ettim” dedi. N.N.’nin daha sonra Nısrın Kırıdı’nın arkadaşından üvey amcası tarafından alındığı belirlendi.

Çiftin oturduğu sitenin güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi ve  cinayetlerin işlendiği gün kapandığı değerlendirilen telefonların açılması için Siber Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması devam ediyor.(hürriyet)

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dolmabahçe Sarayı önünde motosiklet yandı16 Şubat 2018 Cuma 00:50
  • Burkay Düzce beklenen görev dağılımını yaptı16 Şubat 2018 Cuma 00:08
  • “Zamane Atıkları” sergi oldu15 Şubat 2018 Perşembe 22:52
  • TSKM’de “Aşk’ın Halleri” konseri15 Şubat 2018 Perşembe 22:50
  • KKTC'li tiyatrocular Maltepe’de sahne aldı15 Şubat 2018 Perşembe 22:33
  • Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkımı için izin verildi15 Şubat 2018 Perşembe 20:25
  • Yeni Karaköy iskelesi Tuzla'ya indirildi15 Şubat 2018 Perşembe 20:21
  • Polis süsü veren gaspçılar yakalandı15 Şubat 2018 Perşembe 19:55
  • İlk gününden EDS yokmuş gibi ihlal yaptılar15 Şubat 2018 Perşembe 19:30
  • Bu iskele Karaköy'e konulacak! 3 gemi aynı yanaşacak15 Şubat 2018 Perşembe 14:52
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti