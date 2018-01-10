‘Arkeoloji Müzesi, kent kültürüne kazandırılsın’

CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Adana Arkeoloji Müzesini yıkmak yerine binanın kent kültürüne kazandırılmasını istedi.

EVRENSEL - CHP Adana Milletvekili, CHP TBMM Kültür Varlıkları Araştırma Komisyonu Üyesi Zülfikar İnönü Tümer, Milli Mensucat Fabrikasının yerine inşa edilen Adana Müze Kompleksine taşınan Adana Arkeoloji Müzesini yıkmak yerine binanın kent kültürüne kazandırılmasını istedi.

Arkeoloji Müzesinin kent belleğinde ‘Müze Kavşağı’ deyiminin ve tanımlamasının yerleşmesine de neden olduğunu ifade eden Tümer, binanın kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapabilecek özellikte olduğunu belirterek yıkılması yerine bu yönde kullanılması gerektiğini kaydetti. Adana’nın yakın geçmişinde önemli bir yer tutan yapının kent belleğindeki yeri ve işlevi ile mimari dönem özellikleri nedeniyle korunması ve bu amaçla sürekli sergiler, kültürel çalışma ve eğitimler ile yapının kullanıma açık tutulmasının göz önünde tutularak korunması gerektiğine işaret eden Tümer, Mimarlar Odası Adana Şubesinin de bu yönde bir çalışma yaptığını vurguladı.

DÖNEM MİMARİSİNİ YANSITIYOR

Müze çevresinde bağlantı yolu için geniş bir alan bulunduğuna dikkat çeken ve binanın yol yapımına herhangi bir engel teşkil etmediğini belirten Tümer, “1972 yılında faaliyete geçen müze binası, 1971 yılı öncesinde henüz Kültür Bakanlığı kurulmamışken Milli Eğitim Bakanlığı mimarları tarafından müze binası olarak tasarlanmış bir projedir. Mimari özellikleri açısından şeffaf bir giriş mekanına takılan üç kütleden oluşan yapı, giriş holü, bu holden bağımsız olarak yukarı çıkan şık bir dairesel merdiveni, sergileme, konferans salonu, idari bağlantılarındaki kompozisyonu ve cephesindeki dolu düz yüzeyler, kafes ve şeffaf yüzeyleri, iç ve dış sergileme alanları ile dönem mimarisini yansıtmaktadır” dedi.