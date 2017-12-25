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25.12.2017 22:30

Arda Turan'ın menajerinden Beşiktaş açıklaması

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Arda Turan'ın menajerinden Beşiktaş açıklaması
Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, oyuncunun Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarını yalanladı.

A Spor'dan Aykut İnce'ye açıklama yapan Ahmet Bulut Arda Turan hakkında şunları söyledi:

"Arda Turan ile her gün konuşuyorum. Bize Beşiktaş'tan bir teklif gelmedi. Bizim de Beşiktaş'a Arda Turan konusunda bir teklifimiz olmadı. Beşiktaş ile görüşmedik. Şu anki durum budur"

Fikret Orman da yalanladı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da Arda Turanhakkında şu açıklamaları yaptı:

"Arda Turan ile ilgili fikrimi daha önce de söyledim. Arda benim sevdiğim önemli bir oyuncu. Kariyer olarak da önemli bir değer. Arda ile olan kişisel hislerim böyle. Bizim takımımızda Arda'nın oynadığı bölgelerde oyuncu yoğunluğumuz var. Şu anda Beşiktaş'ın Arda Turan ile ilgili bir gündemi yok."

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