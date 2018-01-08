Arda Turan'dan o iddiaya yanıt!

Kısmetse Olur Evi'nden Cansel Çördük ve Ebru Şallı'ya DM'den attığı mesajları deşifre olan Arda Turan, bu kez de bir fitness eğitmenine yazdıklarıyla gündeme gelmişti.

Ünlü futbolcu, bir fitness eğitmenine Instagram üzerinden yazdığı iddia edilen mesajlarla ilgili açıklama yaptı. Turan'ın açıklamaları şöyle; "Manşetlere taşınan mesajlaşma haberinin gerçekle hiçbir alakası yoktur. Ülkenin en önemli basın kuruluşlarının bu basit "photoshop" oyununu manşetlerine taşıması çok şaşırtıcı.

Yıllardır böyle haberlerde adımın kullanılmasını artık önemsemiyorum ancak kız arkadaşım ve ailemin bu tip haberlere üzülmesine müsaade etmemi kimse beklemesin."