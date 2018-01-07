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07.01.2018 18:30

Arda Turan'dan Mehmet Ağar açıklaması

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Arda Turan'dan Mehmet Ağar açıklaması
Arda Turan'ın eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ile yaptığı görüşmede Galatasaray ve Fatih Terim için görüşünü açıkladığı öne sürüldü.

Fatih Terim ile Arda Turan’ın aralarının bozuk olduğu söylenirken, Turan'ın Galatasaray'a gelip gelmeyeceği ile ilgili görüşme yapıldığı söyleniyor.

Habertürk'ün iddiasına göre eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Arda’ya “Senin Galatasaray’a, Galatasaray’ın da sana ihtiyacı var. Gel Fatih Hoca’dan özür dile, kırgınlık bitsin” dedi.

İddiaya göre Arda Turan görüşmede Fatih Terim ile çalışmayacağını söyledi.

ARDA TURAN'DAN YALANLAMA

Arda Turan ise Twitter hesabından söz konusu haberi yalanladı.

Turan'ın açıklaması şöyle:

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