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05.01.2018 21:25

Arda Turan'dan 'DM' savunması: "Photoshop!"

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Arda Turan'dan 'DM' savunması: "Photoshop!"
Ünlü futbolcu Arda Turan, futbol kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Turan'ın son olarak fitness eğitmeni Elif Güngör'e Instagram'dan mesaj attığı ileri sürüldü. Turan'ın, Güngör'e "Survivor'a gideceksin sanırım ben öyle anladım" diye mesaj attığı iddia edildi.

Elif Güngör, Arda Turan'dan gelen bu mesajları ifşa ederek, "Direkt mesajlara bakasım gelmiyor" dedi. 

Gelen yorumlar ve tepkiler üzerine Instagram hesabını dün kısa süreliğine kapatan Elif Güngör, daha sonra hesabını yeniden aktif etti.

Arda çıkan haberlerden sonra şu açıklamayı yaptı:

"Yıllardır böyle haberlerde adımın kullanılmasını artık önemsemiyorum ancak kız arkadaşım ve ailemin bu tip haberlere üzülmesine müsaade etmemi kimse beklemesin. Manşetlere taşınan mesajlaşma haberinin gerçekle hiçbir alakası yoktur. Ülkenin en önemli basın kuruluşlarının bu basit "photoshop" oyununu manşetlerine taşıması çok şaşırtıcı."

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