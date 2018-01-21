Arda Turan'dan asker selamı

Süper Lig'in 18. haftasında lider Medipol Başakşehir, deplasmanda Bursaspor'u 3-0 mağlup etti. Arda Turan 6 yıl 8 ay sonra Süper Lig'de ilk kez maça çıktı.

Deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Medipol Başakşehir, Attamah, Mossoro ve Arda Turan'ın golleriyle 3-0 kazandı ve liderlik koltuğuna yeniden oturdu.

Medipol Başakşehir'in Barcelona'dan kiraladığı Arda Turan, Bursaspor maçının 65. dakikasında oyuna girdi; 6 yıl 8 ay sonra Süper Lig'de sahne aldı. Orta saha oyuncusu dönüşünü golle süsledi.

En son 20 Mayıs 2011'de Galatasaray'ın Konyaspor ile oynadığı maçla birlikte Süper Lig'de oynayan 30 yaşındaki oyuncu, maçın 86. dakikasında cezasahası dışından şık bir golle skoru 3-0 yapan Arda Turan, Galatasaray'ın Manisaspor'u deplasmanda 3-2 yendiği 18 Nisan 2011'den bu yana Süper Lig'deki ilk golünü attı.