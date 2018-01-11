Arda Turan transferinde flaş gelişme!

Başakşehir yöneticileri Arda için İspanya'ya gidiyor.

Arda Turan'ın Başakşehir'e transferi tamamlanma aşamasına geldi. Başakşehirli yöneticilerle Barcelona arasındaki ilk görüşme geçtiğimiz hafta yapılmıştı. Görüşmeler belli bir seviyeye ulaştı, resmi imzaya çok yaklaşıldı.

Başakşehirli yöneticilerin yarın öğle saatlerinde İspanya'ya hareket edeceği ve yüz yüze nihai bir görüşme gerçekleştirecekleri öğrenildi. Çok büyük bir sürpriz olmazsa transfer yarın resmiyet kazanacak.

Arda'nın 1.5 yıl kiralanması yönünde anlaşma sağlandığı bildirildi.