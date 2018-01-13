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13.01.2018 22:35

Arda Turan İstanbul'da: Barcelona'ya veda mesajı

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Arda Turan İstanbul'da: Barcelona'ya veda mesajı
Medipol Başakşehir'in anlaşmaya vardığı Arda Turan'ı taşıyan uçak, İstanbul'a indi.

Barcelona'ya veda edip Başakşehir ile anlaşan Arda Turan, veda mesajı yayımladı.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Hiçbir hayal sihir ile gerçeğe dönüşmez bu hayatta. Bir hayalperest olarak, bunun cesaret, kararlılık ve emek gerektirdiğini iyi bilirim. Günün birinde Barcelona takımının formasını giymek, en çılgın hayallerimden biriydi. Ve bu hayalimi gerçekleştirdiğim için son nefesime kadar kendimle gurur duyacağım. Ama şimdi veda zamanı. En azından bir süreliğine. Sahada ve saha dışında her anın tadını çıkarmamı sağlayan takım arkadaşlarım, Sizlerle aynı takımın parçası olmak büyük bir ayrıcalıktı. Camp Nou'da adımı haykıran Barcelona sevdalıları, Sizin için mücadele etme imkanı bulduğum her bir fırsat benim için çok kıymetliydi. Sadece benim değil, sayısız Türk çocuğunun, rüyasını gerçekleştiren kulübüm, Bilmenizi isterim ki ruhumun bir yerinde hala bir gülümseme saklı. O gülümsemeyi bulmam için ülkeme dönmeme izin verdiniz, minnettarım. Yeniden o çok sevdiğiniz adama dönüşmek için ne gerekiyorsa yapacağım. Aramızdaki mesafenin ise hiçbir önemi yok, Birlikte yaşadığımız anılar sonsuza dek kalbimde olacak. Gücüme güç katacak, yolumu aydınlatacak. "

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