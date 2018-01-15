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15.01.2018 15:40

Arda Turan Başakşehir'de ilk idmanına çıktı! Emre'den yakın ilgi

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Arda Turan Başakşehir'de ilk idmanına çıktı! Emre'den yakın ilgi
Milli futbolcu Arda Turan, imza töreninin ardından Medipol Başakşehir ile ilk idmanına çıktı.

ALİ DANAŞ - İSTANBUL / DHA - Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanı kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ ve kulübün sponsor yöneticileri de takip etti.

Yeni takımıyla ilk idmanına çıkan Arda'nın neşeli olduğu görüldü. Ayrıca idman öncesi takımın tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu ile Arda Turan, saha içinde uzun süre keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Çalışma sırasında da iki tecrübeli ismin konuşmaları devam ederken hasret giderdikleri gözlendi.

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