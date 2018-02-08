Arda Turan, Aslıhan Doğan'a evlenme teklif etti

Barcelona'dan Başakşehir'e transfer olmasıyla çok konuşulan milli oyuncu Arda Turan, Aslıhan Doğan'a evlenme teklifinde bulundu. Aslıhan Doğan'dan 'evet' cevabını alan Arda Turan büyük bir sevinç yaşadı.
08 Şubat 2018 Perşembe 23:29
Her yaptığıyla olay olan futbolcu Arda Turan eski kız arkadaşı Aslıhan Doğan'a evlenme teklifinde bulundu.
Sosyal medyaya eklenen görüntüde, Arda Turan elinde yüzük ile görünüyor. Aslıhan Doğan'a evlenme teklifinde bulunan Arda, 'Evet' kararını alınca büyük bir sevinç yaşadı.
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