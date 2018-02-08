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09.02.2018 03:25
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Arda Turan, Aslıhan Doğan'a evlenme teklif etti

Arda Turan, Aslıhan Doğan'a evlenme teklif etti
Barcelona'dan Başakşehir'e transfer olmasıyla çok konuşulan milli oyuncu Arda Turan, Aslıhan Doğan'a evlenme teklifinde bulundu. Aslıhan Doğan'dan 'evet' cevabını alan Arda Turan büyük bir sevinç yaşadı.

Her yaptığıyla olay olan futbolcu Arda Turan eski kız arkadaşı Aslıhan Doğan'a evlenme teklifinde bulundu. 

Sosyal medyaya eklenen görüntüde, Arda Turan elinde yüzük ile görünüyor. Aslıhan Doğan'a evlenme teklifinde bulunan Arda, 'Evet' kararını alınca büyük bir sevinç yaşadı.

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