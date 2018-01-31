Araç satışında yeni dönem!

İçişleri Bakanlığı resmi sosyal medya hesaplarından "Araç Sicil ve Tescil" ișlemleri Artık Noterlerde Yapılacak" başlıklı bir duyuru yapıldı.

İçişleri Bakanlığı "Araç Sicil ve Tescil" işlemlerinin bundan sonra noterlerde yapılacağını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yaptığı videolu duyuruda, sözkonusu uygulamanın daha kolay ve daha hızlı olduğu vurgulandı.

Daha önce 615 noktada yapılan tescil işleminin Türkiye genelindeki 2 bin noterde yapılacağını duyuran bakanlık, araç ruhsatının satış anında noterlerden verileceğini belirtti. 117 lira olaran "trafik belgesi"nin ve kargo ücretinin kaldırıldığını ifade eden İçişleri Bakanlığı, yapılan değişiklikle 3 bine yakın polisin trafik kontrol ve uygulama görevine geri döndüğünü açıkladı.