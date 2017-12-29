Apple'ın telefon yavaşlatmasına ilişkin ilk açıklamalar!

Apple'ın telefon yavaşlatmasına ilişkin büyük üreticilerden açıklamalar gelmeye başladı. HTC ve Motorola, kendilerinin CPU yavaşlatma yapmadıklarını belirtti.

Apple'ın bu hafta başından beri, bir Reddit kullanıcısının, güncellemelerle telefonlarını yavaşlattıklarını anladığından beri başı dertte. Bataryaların eskimesi problemini CPU yavaşlatarak çözdüğünü kendileri de itiraf eden Apple yetkilileri, bir süredir şirkete açılan trilyon dolarlık davalarla da uğraşıyorlardı. Buna ilişkin HTC ve Motorola'dan ilk açıklamalar da geldi.

Planlı eskitmenin ne olduğunu bilmeyen yoktur. Ta Edison ile birlikte ortaya çıkmış bu tabir, aslında günlük kullanım ürünleri üreten markaların, ürünlerini satmaya devam etmeleri için uyguladıkları bir taktiktir. Ancak genellikle teknoloji sektöründe bu, bilerek garanti sunduğu süreden sonra eskiyecek donanımlarla cihazı donatarak yapılır. Bu anlamda Apple'ın aslında bunu bir anlamda yazılımla yapıyor olması tüketicileri oldukça sinirlendirmişti.

Tabii ki aslında bu bir çok cihaz üreticisinin de yaptığı varsayılan bir şey olsa da, bugüne kadar hiç bir şirket bunu doğrudan kabul etmemişti. Apple'ın olayından sonra Phandroid, diğer büyük akıllı telefon üreticilerinin basın yetkililerine ulaşmaya çalışmış ve büyük cihaz üreticilerine bunu kendi ürettikleri telefonlarda yapıp yapmadıklarını sormuş.

Phandroid'in yaptığı habere göre, net geri dönüş yapan iki şirket var: HTC ve Motorola. İki şirkette açıkça CPU yavaşlatmak için güncelleme aracılığıyla yazılımla oynamadıklarını söylemişler. Tabii ki doğruyu söylemiyor olabilirler ancak, iki şirkette hem uzun süredir yüksek satışlar yapan akıllı telefon üreticileri değiller (rakiplerine göre), hem de Apple'ın itirafından sonra dikkatler diğer markalara kaydığı için, eğer yalan söylüyorlarsa ortaya çıkması çok büyük bir ihtimal.

Bir başka ilginç nokta ise Phandroid; Google, Samsung, LG ve Sony'den net bir cevap alamamış. Sadece Samsung, konuyu araştırıyor olduklarını söylerken, Sony'de yılbaşı tatilinden sonra konuyla ilgili detaylı açıklama yapacaklarını söylemiş. İş gittikçe ilginçleşiyor. Yine de özellikle teknoloji üreticilerini yakından takip edenler için, planlı eskitme bu kadar şok edici bir haber olmasa da, yıllardan beri bu konuya bu kadar ağır bir tepkinin gelmesi gerçekten ilginç. Siz ne düşünüyorsunuz?