Apple'ın skandalından hareketle, bütün üreticilere açık mektup!

Apple, iPhone serisinin tarihinden bu yana belki den en büyük krizi ile karşı karşıya. Eski modellerin batarya sağlığını korumak ve cihazların kullanım ömürlerini uzatmak için, bilinçli bir şekilde yavaşlatıldığı söyleyen firmaya tepkiler çığ gibi büyüyor

Geçtiğimiz günlerde Reddit üzerinde ortaya atılan bir iddia sadece teknoloji medyasında değil, bütün internet dünyasında yankı uyandırdı. Apple, eski iPhone modellerini yüksek işlem gücü gereksinimi yüzünden her yeni güncellemeyle yavaşlattığını kabul etti.

Elbette bu uygulamanın ardında, kullanıcı yararına olan bir takım planlamalar vardı. Fakat şirketin konuya yaklaşımını en başından beri hatalıydı. Tüketiciler, bu strateji hakkında önceden bilgilendirilmedi ve olaylar durum fark edildikten sonra ortaya çıktı.

Aslında bu teori o kadar da yeni bir şey değildi. Diğer taraftan neredeyse bütün akıllı telefon üreticilerinin de satışları arttırmak için cihazları yavaşlattığı konuşuluyordu. Fakat, sektörel anlamda her şey söylentiden ibaretti. Ta ki Apple’dan itiraf gelene kadar. Firma bu açıklamayı yapmadan önce, karşılaşacağı tepkilerin boyutunu düşünemedi. Eski telefonları erkenden kullanılmaz hale getirmektense, onların kullanım ömürlerini arttırmak için genel performanstan fedakarlık yapmak kullanıcıların canını sıkıyor. Apple, kendi stratejisini şu şekilde savunuyor:

“Amacımız genel performansı ayarlayarak cihazlarının ömrünü uzatmak ve müşterilere en iyi deneyimi sunmaktır. Lityum iyon piller, soğuk şartlarda, düşük kullanım ömürlerine sahiplerken veya zamanla yaşlandıklar için, yüksek enerji taleplerini karşılamakta yetersiz kalıyorlar. Bu da, elektronik bileşenlerinin korunması için cihazın beklenmedik şekilde kapanmasına neden olabilir.”

Aslında bu durum tüm akıllı telefon piyasasında tartışılan bir trende yön verecek kadar önemli: Çıkartılabilir bataryalar.

Mühendislik çalışmaları, cihazların içinde daha fazla yer açmak ve onları daha ince ve zarif hale getirmek için bataryaların cihaz içerisinde bulunması gerektiğini gösteriyor.

Fakat yüklü paralar verdiğimiz akıllı telefonlar için her şey görünümden mi ibaret?

Aldığımız cihazları sadece 1-2 yıl yüksek performansla kullandıktan sonra bizi sinir krizine sokacak kadar yavaşlamasına göz yumma zorunda mıyız?

En basitinden, çıkartılabilir bir batarya ile şık tasarımlar da yapılamaz mı?

Sorular, sorular… Apple çıkartılamayan bataryalar konusunda akımı başlatan şirket ve ayrıca bu bataryaların kendi servisleri dışında değiştirilmemesi için elinden geleni yapıyor. Elbette burada merdiven altı telefon tamircilerine gitmek gerektiğini savunmuyoruz. Fakat orijinal bataryaların satışı ve değiştirilmesi için servis ağının genişletilmesi gerekliyor. Tabii her şeyden önce başta iPhone’ların tasarımı değişmeli.

Pil değiştirilebilirse sorun ortadan kalkıyor:

Milyonlarca iPhone kullanıcısı, “Cihazımın bataryadan dolayı yavaşlatılmasını istemiyorum” diyerek Apple Store’lara gidebilir. Garantili ya da ücretini ödeyerek batarya değiştirme talebinde bulunabilir. Bu durumda ne Apple Store çalışanları işe yetişebilir, ne de Apple eski bataryaları tekrar tedarik edebilir.

Apple Store’da garanti dışı ve isteğe bağlı batarya değişim ücreti 79 dolar. Bu masraf yeni ve hızlı bir telefon almaktan daha mantıklı gözükse de cihazlar, yazılımsal olarak yavaşlatıldıkları için saf dışı kalıyor.

Apple’a bir çözüm önerisi daha:

Apple bildiğiniz üzere sadece kendi mobil cihazları için ürettiği iOS işletim sistemini kullanıyor. Her geçen yıl gücüne güç katan bir yazılım harikası olsa da eski cihazlardan yüksek işlem güçleri talep etmesi, bu yavaşlatma stratejisinin ana etmenleri arasında.

Dişli rakibi Android’in üreticisi Google, son 1 yıldır eski model cihazların daha verimli kullanılmaları için Android Go projesini geliştiriyor. Üstelik bu cihazların büyük çoğunluğunu kendisi üretmiyor. Yanlış anlaşılmasın; Android savunuculuğu yapmıyorum, kullanıcı dostu bir adım daha atılması gerekiyorsa sıranın Apple’da oldğunu söylüyorum.

Firma güncel amiral gemilerinden bağımsız olarak, eski iPhone modelleri için Android Go adımına benzer olarak özel bir işletim sistemi sürümü çıkartabilir. Bataryalar rahatlar, kullanıcılar da mutlu olur. Her şey satış demek değildir.

Son olarak bütün akıllı telefon üreticilerine: Çıkartılabilir bataryaları geri getirin.

Evet, LG’nin örnek olarak yaptığı G5 tasarımı pek tutmadı. Çünkü zamansız bir adımdı. Samsung, Apple, Huawei gibi dev üreticiler, sektördeki trendleri belirliyorlar. Kullanıcı dostu bir imaj çizmek ise satış sonrası hizmetlere bağlı olarak gelişiyor.

Apple özelinde batarya işlerinin biraz daha kolaylaştırılması gerekiyor. Diğer taraftan bütün üreticilerin çıkartılabilir ya da kolay değiştirilebilir bataryalara sahip amiral gemileri üretmesi şart oldu.

Apple bu işin içinden nasıl sıyrılacak bilinmez ama devrim şart. Yoksa her iki yılda bir yüklü miktarlarda para ödemek zorunda bıraktığınız milyonlarca tüketici yakanıza yapışmayı çok iyi bilir. Bizden söylemesi.