Apple'ın kasten yavaşlattığı iPhone'lar için o özellik hazır

iPhone'ları bilinçli olarak yavaşlattığı ortaya çıkan Apple, yeni iOS sürümüne cihazlardaki pillerin durumunu gösteren ve performans yönetimini kullanıcı tercihine bırakan Pil Sağlığı özelliği ekledi.

Kısa bir süre önce geliştiricilere sunulan iOS 11.3 beta 2 güncellemesinde, iOS kullanıcılarının cihazlarındaki pillerin durumu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla tasarlanan yeni "Pil Sağlığı" özelliği bulunuyor.

Ayarlar > Pil > Pil Sağlığı (Beta) bölümünden ulaşabileceğiniz bu yeni özellik pilinizin maksimum kapasitesini ve en yüksek kapasitede çalışıp çalışmadığını gösterecek. Ayrıca kullanıcılar, beklenmeyen kapanmaları önlemek için maksimum performansı dinamik olarak yöneten "performans yönetimi" özelliğinin açık olup olmadığını görebilecek ve bu özelliği kapatabilecekler.

Performans yönetimi devre dışı olarak gelecek

Performans yönetimi özelliği iOS 11.3'e güncellenen cihazlarda başlangıçta devre dışı olacak fakat daha sonra aygıt beklenmedik bir şekilde kapanırsa otomatik olarak etkinleştirilecek. Şirket konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Kullanıcılar, beklenmeyen kapanmaları önlemek için maksimum performansı dinamik olarak yönetenperformans yönetimi özelliğinin açık olup olmadığını görebilir ve bu özelliği kapatmayı seçebilir. Bu özellik yalnızca, pili maksimum anlık güç sağlama özelliği azalmış bir aygıtta beklenmedik bir kapanma olması durumunda etkinleştirilir. Bu özellik iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerinde kullanılabilir."

Şirket, performans yönetimini kapatmanız halinde tekrar etkinleştiremeyeceğinizi söylüyor. Bununla birlikte beklenmedik bir kapanma görüldüğünde bu özelliğin otomatik olarak tekrar etkinleştirileceğini belirtelim. Ancak bunu da devre dışı bırakmanız mümkün olacak.

Ayrıca iOS, cihazdaki pil sağlığı durumunu belirleyemiyorsa "Bu iPhone pil sağlığı durumunu belirleyemiyor. Bir Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı pilinizin bakımını sağlayabilir." şeklinde bir ileti gösterecek.(donanım haber)