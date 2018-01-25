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26.01.2018 06:35

Apple'dan Türkiye hakkında flaş karar! Zam geliyor...

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Apple'dan Türkiye hakkında flaş karar! Zam geliyor...
ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, bugün yaptığı duyuru ile Türkiye’deki fiyatlarına zam yaptığını açıkladı.

NTV'nin Apple Türkiye'den yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, yapılan zammın oranı yüzde 18 olarak açıklandı. Söz konusu karardan sadece Türkiye etkilenmedi. Aynı zamlı fiyatlardan Ermenistan, Belarus, Suudi Arabistan, İsviçre ve BAE de nasibini aldı.Ancak yapılan açıklamaya göre, söz konusu zam iPhone, iPad, MacBook ve aksesuarlar gibi donanımlar için geçerli değil.

ZAM APP STORE ÜZERİNDEN YAPILAN SATIŞLARDA GEÇERLİ OLACAK

Fiyatlardaki değişiklik, sadece uygulama mağazası App Store üzerinden satışı yapılan uygulamalar ve uygulamalar içinden yapılan satışlar için geçerli. Apple'in ülkelere göre zam oranı ise şöyle: Ermenistan yüzde 20, Beyaz Rusya yüzde 20, Suudi Arabistan yüzde 5, Birleşik Arap Emirlikleri yüzde 5 ve Türkiye yüzde 18.

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