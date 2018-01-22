  • BIST 116.185
  • Altın 162,890
  • Dolar 3,8047
  • Euro 4,6568
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 5 °C
22.01.2018 16:10

Apple'dan iPhone X'le ilgili yeni karar

»
Apple'dan iPhone X'le ilgili yeni karar
Apple'ın iPhone X modelinin üretimini durduracağı ileri sürüldü.

Apple'ın yeterli ilgiyi görmeyen iPhone X modelinin üretimini durdurmak istediği öne sürüldü.

AppleInsider’a göre, iPhone X modelinin üretimi bu yaz durdurulacak. Gerekçe olarak, siparişlerde düşüş yaşanması ve zayıf talep olması gösterildi.

iPhone X’in üretimi durdurulursa Apple’ın 2014 yılında piyasaya sunduğu iPhone 5C’den sonra ilk kez bir modelin üretimi sadece tek nesil sonra durdurulmuş olacak.

ABD merkezli araştırma şirketi Cowen’ın yaptığı yeni bir araştırmada da yeni model iPhone’lara olan ilginin "tarihi düşük düzeylerde" olduğu belirtilmişti.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fehmi Koru'dan 'risk' uyarısı: Hem dışarıda hem içeride savaş...22 Ocak 2018 Pazartesi 13:41
  • Yüceer skandalı Meclis gündemine taşıdı22 Ocak 2018 Pazartesi 13:39
  • Gürer: TRT yandaşa iş üretmiş22 Ocak 2018 Pazartesi 13:34
  • Tanrıkulu o skandala ilişkin Meclis Araştırması istedi22 Ocak 2018 Pazartesi 13:16
  • Apple'dan iPhone X'le ilgili yeni karar22 Ocak 2018 Pazartesi 13:15
  • CHP'li Usluer: Kaza tüm yurdu yasa boğdu22 Ocak 2018 Pazartesi 13:07
  • Tümer: Türkiye zor koşullardan kurtulmalı22 Ocak 2018 Pazartesi 12:25
  • Gürer bir dokundu bin ah işitti!22 Ocak 2018 Pazartesi 12:16
  • Muharrem İnce CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı22 Ocak 2018 Pazartesi 12:12
  • Ağbaba: Kurumlar Alevilere hakarette yarışıyor!22 Ocak 2018 Pazartesi 12:07
    • FOTO GALERİ
    • Islanmasın diye montunu çıkarıp şehit ağabeyinin tabutuna örttü
    • Binali Yıldırım, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü
    • Catherine Zeta-Jones'un bu sahneleri çok konuşulacak!
    VİDEO GALERİ
    • Afrin'de operasyona giden askerden çarpıcı sözler...
    • PYD'nin silah ve mühimmat deposu böyle imha edildi
    • YPG mevzileri ÖSO tarafından böyle ateş altına alındı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti