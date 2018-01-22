Apple'dan iPhone X'le ilgili yeni karar

Apple'ın iPhone X modelinin üretimini durduracağı ileri sürüldü.

Apple'ın yeterli ilgiyi görmeyen iPhone X modelinin üretimini durdurmak istediği öne sürüldü.

AppleInsider’a göre, iPhone X modelinin üretimi bu yaz durdurulacak. Gerekçe olarak, siparişlerde düşüş yaşanması ve zayıf talep olması gösterildi.

iPhone X’in üretimi durdurulursa Apple’ın 2014 yılında piyasaya sunduğu iPhone 5C’den sonra ilk kez bir modelin üretimi sadece tek nesil sonra durdurulmuş olacak.

ABD merkezli araştırma şirketi Cowen’ın yaptığı yeni bir araştırmada da yeni model iPhone’lara olan ilginin "tarihi düşük düzeylerde" olduğu belirtilmişti.