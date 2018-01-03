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03.01.2018 03:35

Apple'dan İndirim

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Apple'dan İndirim
Apple Ocak ayı sonunu beklemeden bugünden itibaren indirimli batarya değişim programı başlattığını açıkladı.

Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla eski telefonları bilerek yavaşlattığını kabul etmiş ve kullanıcılarının tepkisini çekmişti. Birbiri ardına gelen davalar sonucu firma bu kararından geri adım atarak özür dilemiş ve yavaşlatılan bataryaların değişimi için bir kampanya başlatacağını duyurmuştu.

Şirket Ocak ayı sonunu beklemeden bugünden itibaren indirimli batarya değişim programı başlattığını açıkladı. Teknoloji devi, kampanyanın iPhone 6, 6S, 7 ve SE modellerinde geçerli olduğunu ifade etti.

Garanti dışında kalan telefonların bataryasını 319 TL ile 190 TL arasında değiştiren Apple, yaptığı indirim ile bunu 129 TL’ye çekti.

 

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