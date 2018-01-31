Apple'a bir şok daha!

ABD Adalet Bakanlığı Apple'a soruşturma açtı.

Amerikalı teknoloji şirketi Apple cihaz yavaşlatma itirafı ile hakkında Adalet Bakanlığı ve Amerikan sermaye piyasaları kurumu (SEC) tarafından soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanlığı yetkilileri Bloomberg'e yaptığı açıklamada ‘soruşturmayı ne doğrulayabiliriz ne de yalanlayabiliriz' ifadelerini kullandı. 45 vatandaş Apple’ın itirafının ardından şirkete tazminat davası açmıştı.

Ne olmuştu?

Birçok kullanıcı tarafından zaman zaman dile getirilen şikayet, son olarak Reddit sitesinde gündeme getirilmiş, bir kullanıcı iPhone 6s telefonunun pilini değiştirdikten sonra telefonunun yeniden hızlandığını iddia etmişti.

Apple tartışma üzerine yaptığı açıklamada bu durumu kabul etti ancak bunun amacının “telefonların daha uzun süre kullanılabilmesini sağlamak” olduğunu savunmuştu. Açıklamaya göre yavaşlamanın sebebi, eskiyen pillerle telefon performansını dengeleyebilmek için eklenen özellik.

Açıklamada “Lityum iyon piller, soğuk ortamlarda, eskidiklerinde ya da şarjları düşük olduğunda, akım taleplerini karşılamada zorlanırlar. Bu da elektronik bileşenlerin korunması için cihazın ani şekilde kapanmasına neden olabilir. Geçen yıl iPhone 6s, iPhone 6 ve iPhone SE'de sıkça görülen beklenmedik kapanma sorununu çözmek için yeni bir yazılım geliştirdik. Bu özelliği iOS 11.2 ile iPhone 7 için de kullanıma soktuk ve gelecekte diğer ürünlerimiz de kullanıma sunmayı planlıyoruz” denmişti.

Apple daha sonra çıkaracağı bir güncelleme ile eski cihazların yavaşlama sorununun ortadan kalkacağını söylemişti.