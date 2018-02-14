Apple yeni orijinal dizisi için Kevin Durant ile anlaştı

Orijinal dizi sayısını hızla arttırmaya devam eden Apple, basketbol dünyasında geçen yeni kurgusal dizisi için NBA'in en büyük yıldızlarından Kevin Durant ile anlaştı.

2022'ye kadar orijinal içerik alanına 4 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı planlayan Apple, hazırlık aşamasındaki orijinal dizilerinin sayısını hızla arttırıyor. Son aylarda dizi projeleri için Steven Spielberg, Ronald D. Moore, Damien Chazelle, Reese Witherspoon ve Jennifer Aniston gibi ünlü isimlerle anlaşan Amerikalı teknoloji devi, şimdi de yeni bir orijinal dizi için ünlü basketbolcu Kevin Durant ile anlaştı.

NBA'in en büyük yıldızlarından Kevin Durant'in yapımcılığını üstleneceği Swagger, kurgusal bir dizi olacak ve basketbol dünyasında geçecek. Yıldız oyuncunun çocukluğundan esinlenen dizide; Amateur Athletic Union'da basketbol oynayan genç sporcuların ve çocuklarını genç yaşta basketbol dünyasının içine sokan ailelerin hikayesi anlatılacak.

Swagger'ın yapımcıları arasında Akıl Oyunları, Apollo 13 ve Da Vinci Şifresi gibi başarılı filmlerin arkasındaki isim olan Brian Grazer da yer alıyor. Bugüne kadar çekilen en popüler spor dizilerinden Friday Night Lights'ın da yapımcısı olan Grazer, Friday Night Lights'ın bitmesinin ardından benzer bir proje için arayışta olduğunu ve Google'ın Sicilya'daki kampında Durant ile tanışınca bu yeni dizi fikrinin ortaya çıktığını söyledi.

Swagger'ın senaryosunu Reggie Rock Bythewood (Shots Fired) kaleme alacak. Henüz hazırlık aşamasının başında olan Swagger şimdilik Apple'dan ilk sezon onayını almış değil.