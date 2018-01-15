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15.01.2018 15:40

Apple yanlışlık yaptı: Birçok telefonda Whatsapp çalışmıyor

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Apple yanlışlık yaptı: Birçok telefonda Whatsapp çalışmıyor
Apple'ın dün yaptığı hatalı güncelleme sonrası birçok cep telefonunda sorun yaşanıyor.

Apple'da dün gece yaşanan kısa süreli bir hata nedeniyle, birçok telefon eski İOS sürümüne geçti.

Bu süreçte değişikliğe takılan birçok kullanıcı, iOS 11 sürümüne sahipken iOS 10, iOS 9 ve hatta iOS 6.1.3 sürümüne kadar gerilediler.

Hürriyet'te yer alan habere göre, eski iPhone modellerine, yeni IOS sürüm güncellemeleri geldikçe Apple tarafından telefonlar yavaşlatılıyordu. 

Öte yandan eski sürüm iPhone'lar, (iOS 6 yüklü olanlar) Whatsapp'ı da kullanamıyor.

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