Apple yanlışlık yaptı: Birçok telefonda Whatsapp çalışmıyor

Apple'da dün gece yaşanan kısa süreli bir hata nedeniyle, birçok telefon eski İOS sürümüne geçti.
Bu süreçte değişikliğe takılan birçok kullanıcı, iOS 11 sürümüne sahipken iOS 10, iOS 9 ve hatta iOS 6.1.3 sürümüne kadar gerilediler.
Hürriyet'te yer alan habere göre, eski iPhone modellerine, yeni IOS sürüm güncellemeleri geldikçe Apple tarafından telefonlar yavaşlatılıyordu.
Öte yandan eski sürüm iPhone'lar, (iOS 6 yüklü olanlar) Whatsapp'ı da kullanamıyor.
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