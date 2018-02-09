Apple doğruladı! iPhone kullanıcılarına büyük şok

iPhone'un iBoot kodunun GitHub sitesinde yayınlanmasıyla gözler Apple'a çevrildi. Sızan kodlar, iPhone kullanıcılarını nasıl etkileyecek?

Geçtiğimiz günlerde GitHub sitesindeki bir kullanıcı, iPhone'un kaynak kodlarını yayınladı. Kodların iOS'un iBoot adı verilen ön yükleme bölümüne ait olduğu iddia edilirken, Apple tarafında olay doğrulandı.

3 yıl önceki bir kaynak kodun çalındığını belirten yetkililer, "iOS mimarisinin güvenliği, kaynak kodların gizliliğine bağlı değil. Ürünlerimizde pek çok donanım ve yazılım koruması katmanı mevcut." diyerek, iPhone kullanıcılarının yüreğine su serpti. Siteden kodları derhal kaldırtan Apple, yayınlanan kodun eksik olduğunu, bu sayede iBoot kodunun tamamlanamadığı bilgisini de paylaştı. Yetkililer, iPhone üzerinde tam bir güvenlik seviyesine erişmek için işletim sistemi güncellemelerinin de vakit kaybetmeden yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Bir siber güvenlik araştırmacısı olan Will Strafach, TechCrunch'a verdiği röportajda, "Pek çok kişi çalınan kodların Apple'ın başına iş açacağını düşünüyor fakat Apple pek çok farklı noktada güvenlik uygulaması kullanıyor. Bu yüzden iBoot kodları risk ifade etmiyor." dedi.