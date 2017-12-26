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26.12.2017 23:10

AÖL sınav sonuçları açıklandı!

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AÖL sınav sonuçları açıklandı!
MEB tarafından 9-10 Aralık'ta gerçekleştirilen AÖL 1. dönem sınavının sonuçları açıklandı. Peki, AÖL sınav sonuçları nasıl görüntülenir? AÖL 2. dönem kayıt yenileme ne zaman yapılacak? İşte AÖL öğrenci girişi ekranı ile merak edilen soruların yanıtı.

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav sonuçları açıklandı. Sınava katılan öğrencilerin bir çoğu mezuniyet için diğerleri ise kredi notunu yükseltmek için heyecanla sonuçları bekliyordu. MEB ise bugün açık lise sınav sonuçlarını açıkladı. Peki, AÖL sınav sonuçları nasıl görüntülenir? Açık Lise 2. dönem kayıt yenileme tarihi belli oldu mu? İşte AÖL öğrenci girişi ekranı ile kayıt yenileme tarihi hakkında merak edilenler...

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

MEB tarafından 9-10 Aralık 2017 tarihinde yapılan AÖL sınavının sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarına AÖL'ün resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN (AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞİ)

Adayların sınav sonuçlarını görüntüleyebilmeleri için http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden Öğrenci Numarası ve şifrelerini girmeleri gerekiyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra sol tarafta Öğrenci Genel Bilgiler sekmesinin altında Ders Bilgileri (Alınan) kısmına tıklayın. Daha sonra çıkan pencerede Dönem Dersleri butonuna basın ve  Dönem Seçiniz alanından 2017-1 dönemini seçtikten sonra AÖL 1. dönem sınav sonuçlarınızı görüntüleyebileceksiniz.

MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER

Üniversiteyi kazanmış ve 09 - 10 Aralık 2017 tarihinde yapılan sınav sonucunda mezuniyet hakkını kazanan öğrencilerin mezuniyet işlemleri tamamlanmış olup, bu öğrencilerin sayfalarında mezun ibaresi yazmaktadır. Bu durumdaki öğrenciler tüm halk eğitim merkezlerinden çıkma belgesi veya e-Devlet sistemi üzerinden mezuniyet belgelerini alabileceklerdir.

AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Mezun olabilmek için kredi notunu yükseltmeye çalışan öğrenciler AÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihini araştırmaya başladı. Fakat MEB 2017-2018 Açık Öğretim Lisesi iş takvimini yayınlamadığı için kayıt yenileme tarihinin ne zaman olacağı belli değil. AÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihi belli olduğu zaman haberimizden öğrenebilirsiniz.

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