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23.01.2018 04:30

AÖF sınav sonuçları açıklanma tarihi: AÖF soru ve cevapları yayınlandı

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AÖF sınav sonuçları açıklanma tarihi: AÖF soru ve cevapları yayınlandı
AÖF sınav -final- sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu? 13 Ocak - 14 Ocak tarihlerinde yapılan AÖF soru ve cevapları, üniversitenin e-Kampüs sayfasında yayınlandı.

Sınavda, ÖSYM’nin sistemi olan ‘dört yanlış bir doğruyu götürme’ uygulaması geçerlidir. İçerikte: Soru ve cevaplar, sonuçların açıklanma tarihi, mazeret sınavı, ikinci dönem (bahar dönemi) sınav tarihleri bulunmaktadır.

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı öğrenciler tarafından sorgulanmaya devam ediliyor. 15 Ocak 2018 tarihide öğrenciler, üniversitenin e-Kampüs sayfasında soru ve cevapları gördü. Güz döneminin son sınavına giren öğrenciler, sosyal medyada sınavların zor geçtiğini açıklarken, dört yanlışın bir doğruyu götürme uygulamasının kaldırılmasını istedi. Anadolu Üniversitesi yönetiminden bu sistemin kaldırılmasına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Anadolu Üniversitesi’nin resmi web sayfalarından olan e-Kampüs sayfasında soru ve cevaplar görülebilmektedir.

Soru ve cevapları görmek için tıklayınız. 

Sonuçlar ne zaman açıklanacak? Fakültenin sınav takviminde sonuçların ne zaman açıklanacağına dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır. 14 Ocak’ta sona eren sınava dair sonuçlar en geç 10 gün sonra 24 Ocak 2018 tarihinde açıklanması bekleniliyor. Geçmiş sınavlara bakıldığında sınavlar, onuncu gün açıklanmaktadır.

Mazeret sınavları olacak mı sorusuna, üniversite ‘hayır’ açıklamasında bulundu. Sınava giremeyen öğrenciler için mazeret sınavı bulunmamaktadır.

Bahar dönemi sınav tarihleri: Bahar döneminde vize sınavları 14 Nisan 2018 ila 15 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Sonuçlar ise 25 Nisan 2018 tarihine kadar açıklanacaktır.

Bahar dönemi final sınavları 2 Temmuz 2018 ila 3 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılacaktır. Sınav sonuçları 13 Temmuz 2018 tarihine kadar açıklanacaktır.

Son sınav olan üç ders sınavı ise 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü yapılacaktır.

 

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