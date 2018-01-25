AÖF sınav sonuçları açıklandı!

AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milyonlarca açıköğretim öğrencisi AÖF sınav sonuçlarını sorgulamak istiyor. Peki, AÖF sınav sonuçları nasıl görüntülenir?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri final sınav sonuçları açıklandı. 13-14 Ocak'ta gerçekleştirilen AÖF final sınavına katılan binlerce öğrenci sınav sonuçlarını görüntülemek istiyor. Peki, AÖF sınav sonuçları nereden, nasıl görüntülenir? AÖF sınav sonuçlarına itiraz nasıl yapılır? İşte uzun zamandır merakla beklenen AÖF sınav sonuçları ile ilgili tüm detaylar...

AÖF SINAV SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME SAYFASI!

AÖF sınav sonuçları, Andolu Üniversitesi'nin 'Öğrenci Girişi' sayfası üzerinden açıklandı. Öğrencilerin uzun zamandır merakla beklediği AÖF final sonuçları az önce adayların erişimine sunuldu. Milyonlarca öğrenci, 13-14 Ocak'ta katıldıkları AÖF final sınavının sonuçlarını nasıl görüntüleyeceğini sorguluyor. İşte AÖF sonuçları görüntüleme sayfası

ÖF FİNAL SINAVINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, AÖF final sınavına itiraz 15-17 Ocak 2018 tarihleri arasında 3 iş günü içerisinde yapılacak. 17 Ocak 2018 saat 23:59'dan itibaren yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacak.

AÖF SORU VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

AÖF sonuçlarını öğrenen öğrenciler, bir yandan da sınav soru ve cevaplarını araştırıyor. Sınavda sorulara verdiği yanıtların doğruluğunu ve yanlışlığını kontrol etmek isteyen öğrenciler, internet üzerinde AÖF soru ve cevapları için araştırma yapmaya başladı.

AÖF soru ve cevapları, Anadolu Üniversitesi e-Kampüs sistemi üzerinden görüntülenmektedir. Öğrenciler e-Kampüs sistemine öğrenci girişi yapmalı ve ardından çıkmış sınav soruları bağlantısına tıklanmalıdır. Açılan ekranda AÖF soru ve cevapları görüntülenecektir.