  • BIST 116.979
  • Altın 164,350
  • Dolar 3,7598
  • Euro 4,7116
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
16.02.2018 12:00

Antiboyotik kampanyasının perde arkasında ne var?

»
Antiboyotik kampanyasının perde arkasında ne var?
CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın yanıtlaması istemiyle Meclis'e bir soru önergesi sundu. Gök, aşırı antibiyotik kullanımı ve kampanyanın gerekçelerini sordu.

İşte Gök'ün yanıt aradığı sorular;

Sağlık Bakanlığı ocak ayı içerisinde antibiyotiklerin yanlış kullanımını önlemek amacıyla “Antibiyotikte değil, sağlığınızda ısrarcı olun” sloganıyla bir kampanya başlatmıştır. 10.10.2017 tarihinde yüksek oranda antibiyotik reçete edilmesi ve antibiyotik kullanımına ilişkin verdiğim soru önergesine cevap vermemiş olan Sağlık Bakanlığı, şehirlerdeki reklam panoları ve internet yoluyla yapılan, yukarıda sözü geçen kampanya aracılığı ile konuya çözüm getirmeye çalışmaktadır. 

Ankara’da 2018 yılının başından itibaren grip ve nezle salgını devam etmektedir. Bugüne kadar önüne geçilemeyen antibiyotik kullanımının hastalıkların yenilmesini zorlaştırdığı ve salgının temel olarak bu sebeple uzun sürdüğü düşünülmektedir.

Bu bilgiler ışığında:

1. Sağlık Bakanlığı salgını neden duyurmamakta ve konuya ilişkin somut önlemler almamaktadır?

2. Sözü geçen salgının uzun ve etkili olmasının sebepleri nelerdir?

3. Aşırı antibiyotik kullanımı nedeniyle baş edilmez hale gelen grip ve nezle vakaları salgına dönüşmeden neden gerekli uyarılar yapılmamış ve sözü geçen kampanya hayata geçirilmemiştir?

4. Kampanya aracılığı ile salgında vatandaşlarımızın yaşadıkları ve yaşayacakları olumsuzluklara bahane mi hazırlanmaktadır?

5. Yüksek oranda antibiyotik kullanımı ve yaygın görülen hastalıklarla ilgili eylem planınızı açıklar mısınız?
 

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CHP'li Usluer o formları Meclis gündemine taşıdı16 Şubat 2018 Cuma 10:22
  • CHP'den Afrin'de görev yapan TSK personeli için kanun teklifi16 Şubat 2018 Cuma 10:19
  • Başbakan Yardımcısı Şimşek: Dikkatli olun!16 Şubat 2018 Cuma 09:49
  • Hollanda'dan krizi tırmandıracak hamle!16 Şubat 2018 Cuma 09:17
  • CHP'li Tamaylıgil Bakan'a 'çürük raporlarını' sordu16 Şubat 2018 Cuma 09:09
  • CHP'li Tüm: Çocuk istismarının bu denli olağanlaşması..16 Şubat 2018 Cuma 09:07
  • CHP'li Topal'dan komisyon talebi16 Şubat 2018 Cuma 09:00
  • 'Türkiye tarihinde bir ilk, Erdoğan'ın itibarı halkın oyundan üstün'16 Şubat 2018 Cuma 08:35
  • Saray-Bahçeli ittifakında belediyelere de 'başkanlık' formülü16 Şubat 2018 Cuma 08:31
  • İşte CHP’de tüzük kurultayı öncesi masadaki başlıklar16 Şubat 2018 Cuma 08:23
    • FOTO GALERİ
    • Bu adaya sadece yetişkinler girebiliyor
    • Dünyada asla göremeyeceğiniz 5 yasaklı yer
    • İşte Şeyma Subaşı'nın özendiği dünyaca ünlü model
    VİDEO GALERİ
    • Bahçelievler'de beyaz eşya mağazasında soygun
    • Cihangir Cami'nde korkutan yangın
    • Kadıköy'de feci kaza: 2 yaralı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti