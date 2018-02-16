Antiboyotik kampanyasının perde arkasında ne var?

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın yanıtlaması istemiyle Meclis'e bir soru önergesi sundu. Gök, aşırı antibiyotik kullanımı ve kampanyanın gerekçelerini sordu.

İşte Gök'ün yanıt aradığı sorular;

Sağlık Bakanlığı ocak ayı içerisinde antibiyotiklerin yanlış kullanımını önlemek amacıyla “Antibiyotikte değil, sağlığınızda ısrarcı olun” sloganıyla bir kampanya başlatmıştır. 10.10.2017 tarihinde yüksek oranda antibiyotik reçete edilmesi ve antibiyotik kullanımına ilişkin verdiğim soru önergesine cevap vermemiş olan Sağlık Bakanlığı, şehirlerdeki reklam panoları ve internet yoluyla yapılan, yukarıda sözü geçen kampanya aracılığı ile konuya çözüm getirmeye çalışmaktadır.

Ankara’da 2018 yılının başından itibaren grip ve nezle salgını devam etmektedir. Bugüne kadar önüne geçilemeyen antibiyotik kullanımının hastalıkların yenilmesini zorlaştırdığı ve salgının temel olarak bu sebeple uzun sürdüğü düşünülmektedir.

Bu bilgiler ışığında:

1. Sağlık Bakanlığı salgını neden duyurmamakta ve konuya ilişkin somut önlemler almamaktadır?

2. Sözü geçen salgının uzun ve etkili olmasının sebepleri nelerdir?

3. Aşırı antibiyotik kullanımı nedeniyle baş edilmez hale gelen grip ve nezle vakaları salgına dönüşmeden neden gerekli uyarılar yapılmamış ve sözü geçen kampanya hayata geçirilmemiştir?

4. Kampanya aracılığı ile salgında vatandaşlarımızın yaşadıkları ve yaşayacakları olumsuzluklara bahane mi hazırlanmaktadır?

5. Yüksek oranda antibiyotik kullanımı ve yaygın görülen hastalıklarla ilgili eylem planınızı açıklar mısınız?

