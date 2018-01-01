Anti darwinist profesör Celal Şengör'ü topa tuttu

Prof. Dr. Celal Şengör'ün Fatih Sultan Mehmet ile ilgili söylediği sözler hala tartışılıyor. Son eleştiri daha önce çeşitli platformlarda evrim teorine karşı çıkan tarih profesörü Ebubekir Sofuoğlu'dan geldi.

Prof. Dr. Celal Şengör'ün Fatih Sultan Mehmet ile ilgili söylediği, "Fatih'in Müslümanlığı dahi tartışılıyor. Sekreterine 'ben Muhammed'in dediklerine inanmıyorum' demiş. Bunu söyleyen Bayezid'in kendisi" şeklindeki sözlerine tarihçilerden tepki geldi. Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, "Bunun deli saçmalığından öteye giden bir yanı yoktur, asla doğru bir şey değildir. Fatih Sultan Mehmet'in Hristiyan olması, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Müslüman olması iddiasıyla eş değer saçmalıktır" dedi. Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ise, "Ben jeolojik etüt yapıyor muyum? Celal Hoca da kendi işini yapsın. Tarihi tarihçiler yazar" diye konuştu.

Ebubekir Sofuoğlu daha önce evrimin tartışıldığı televizyon kanallarında evrim aleyhine fikir belirtmiş, bir röportajdaysa şöyle konuşmuştu:

''Evrim teorisi, aslında artık dünyada da ciddiye alınmayan, bizde yerlere göklere sığdırılamayan büyük bir hükme dönüştü. Aslında hala teori… Yani ismi üstünde,“evrim teorisi” Asla kesinlik içermiyor. O zaman neden inanmalıyız? Biz Müslümanlar neye inanırız? Kur'an-ı Kerim'deki “yaratılış kıssası”na inanırız. Bir takım bilim adamlarına bunu söylediğimizde karşımıza şunu çıkartıyor: “Bu kesinlik içermez.” Neden? Beş duyu organıyla tespit edilebilmiş değil ve deneyle ispatlanamamış. Şimdi onların birtakım teorilerini hüküm haline getirici en önemli enstrümanları bu. “Beş duyu tespit edemedik ve deneyle sabitleştirilemedi.” Peki, aynı formülü ‘Evrim Teorisi'ne uyguladığımızda ne oluyor? 250 milyon yıl önce, 25 milyon, 112 milyon önce…Bu milyon yılları ben söylemiyorum, farklı farklı bilim adamları söylüyor. Bu kadar değişik ve uzun yıllar önce başladığı iddia edilen ‘Evrim Teorisi'nde bir defa çok büyük bir çelişki var. Başlangıcında bir defa hemfikirlik yoktu. Bu noktada bu kadar milyon veya bilmem kaç yüz bin yıl önce başlamış olan evrim süreciyle ilgili beş duyu organımıza hitap eden bir şey var mı? Yok! Bu açıdan doğruluk ve kesinlik içermez. Peki başka? Şu kadar milyon yıl önce yapılmış bir deney var mı? O da yok. Peki, neden inanmalıyız? Kuran-ı Kerim'deki “yaratılış kıssası”na deney yok, beş duyu organına hitap etmiyor diye inanılmıyor, inanmamız istenmiyor. Evrim de beş duyu organımıza hitap etmiyor ve ortada bir deney yok. Bu teoriye biz neden inanmalıyız?''