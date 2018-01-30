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30.01.2018 09:10

Antalya'da Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasına tutuklama

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Antalya'da Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasına tutuklama
Antalya’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı'na hakaret ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından hakkında soruşturma yürütülen S.A'nın gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, Antalya 1. Sulh Ceza Hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan S.A'nın, daha sonra Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.

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