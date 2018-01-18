  • BIST 116.856
  • Altın 160,984
  • Dolar 3,7699
  • Euro 4,6154
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 1 °C
19.01.2018 01:55

Antakya'da yol çöktü: İki araç dereye yuvarlandı

»
Antakya'da yol çöktü: İki araç dereye yuvarlandı
Hatay'da aşırı yağış nedeniyle yolun çökmesi sonucu, dere kenarına park edilen iki araç suya düştü.

DHA - Hatay'ın Merkez Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nden geçen Akasya deresinin debisi aşırı yağış sonucu arttı. Yakın zamanda parkeyle kaplanan 342'nci sokakta yol bir anda çökmeye başladı. Yol kenarına park edilen 31 HA 630 ve 31 HV 020 plakalı iki araç dereye yuvarlandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, yolun bir anda çökmeye başladığı ve araçların dereye doğru yan yatmaya başladığı görüldü. Önce otomobil dereye takla atıp düşerken, toplanan mahalle halkının minibüsün dereye düşmesini önlemek için tutup çekmeye çalıştıkları ancak başarılı olamadıkları dikkat çekiyor.

'KURTARMAYA ÇALIŞTIK, BAŞARAMADIK'

Öte yandan araçların sahibi market işletmecisi Mustafa Yaşar yaşananlara tepki gösterdi. İki aracının birden dereye düşmesinin şokunu yaşayan Yaşar, "Gördüğünüz gibi dere kaydı gitti, ufacık bir yağışta bu hale geldi mahallemiz. Biraz daha yağış olsaydı demek ki evimi komple alıp götürecekti dere. Canımızdan olacaktık az kalsın. Yapılıp kazılıyor ama altı boş bir şekilde yap gitsin, sonuçta işte gördüğünü gibi olaylar. Bunun can kaybı da olabilirdi. Bir vatandaş gelse aracıyla birlikte seyr halindeyken kaysa çoluk çocuk ne olacak. Bunun vebalini kim verecek. Bir ses duydum, korkuluk patladı önce, sonra çıkıp baktım araba kaymaya başladı, o esnada babamın arabası da arka tarafta, seslendim belki onu kurtarabiliriz diyerek, ona da yetişemedik, kaydı gitti ikisi de" dedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken bölge güvenlik çemberine alındı. Çağrılan vinçle iki araçta 3 saatlik çalışmayla düştüğü dereden çıkarıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pastanede çatı çöktü, altında kalanlar...18 Ocak 2018 Perşembe 22:23
  • Araştırma hastanesinde 70'in üzerinde sağlık personeli zehirlendi18 Ocak 2018 Perşembe 21:55
  • Suçüstü yakalandılar: Jandarmaya rüşvet teklif ettiler18 Ocak 2018 Perşembe 20:42
  • Antakya'da yol çöktü: İki araç dereye yuvarlandı18 Ocak 2018 Perşembe 19:35
  • Çok tartışılan uygulama dün son buldu18 Ocak 2018 Perşembe 18:34
  • O caniden 'bonzai' savunması18 Ocak 2018 Perşembe 18:26
  • Sivas'ta İmam Hatip öğrencilerini kar duasına çıkardılar18 Ocak 2018 Perşembe 16:47
  • Eşini taciz eden komşusunu öldürüp...18 Ocak 2018 Perşembe 16:20
  • Çukurova uyuşturucuya savaş açtı18 Ocak 2018 Perşembe 13:58
  • Kocadon çalışan gazetecileri unutmadı18 Ocak 2018 Perşembe 13:05
    • FOTO GALERİ
    • Vücudu kaskatı dondu; sonrasında olanlar hayrete düşürdü
    • Ünlü çift evliliklerinin 30. yıl dönümünü kutluyor
    • Kızının paylaşımı olay oldu: Michael jackson ölmedi mi?
    VİDEO GALERİ
    • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korku dolu dakikalar
    • Cebimdeki Yabancı filminin fragmanı yayınlandı!
    • Türk ve Yunan botları arasında hareketli anlar kamerada
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti