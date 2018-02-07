Annesini öldüren genç kız: Silah için bana kızmıştı...

PENDİK'te annesi Özlem Odabaşı'nı (35) öldürdüğü iddiası ile tutuklanan 16 yaşındaki kızı A.O.'nun yargılanmasına başlandı.

İstanbul Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık A.O. ve avukatı katıldı. Savunması alınan A.O.’nun, olay sırasında annesinin yatağında uzandığını, çarşafı düzeltmesini söylediğini, bunu yaparken yatağın altında silah gördüğünü söylediği öğrenildi. A.O.'nun ifadesinde, silahı eline aldığı için annesinin kendisine kızdığını, silahı yerine koymaya çalışırken birden ateş aldığını, yatağın ucunda oturan annesinin yatağa düştüğünü, olayda kastının bulunmadığını kaydettiği öğrenildi.

Elinin tetiğe değip değmediğini de hatırlamadığını söyleyen A.O.'nun, hemen ambulans çağırdığını söylediği öğrenildi. Annesini babasının veya bir başkasının öldürdüğü halde suçu üstlenip üstlenmediği sorulan A.O.'nun, "Hayır, olay anlattığım şekilde oldu" dediği öğrenildi.

Tanık olarak dinlenen A.O.'nun babası C.O.'nun, işe gittiği için olay sırasında evde olmadığını, olayı görmediğini, eşi ile de problemi bulunmadığını söylediği belirtildi.

Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Özlem Odabaşı'nın kızı A.O.'nun kullandığı silahla öldürüldüğü anlatılıyor. İddianamede, A.O.'nun olayı, annesinin yatak odasında yatağın altında silah bulduğunu, annesinin kızması üzerine silahı yerine koyarken silahın istemeyerek ateş aldığını söylediği, bu nedenle soruşturmanın, "Taksirle adam öldürme" suçundan açıldığı belirtiliyor.

İddianamede, olay yeri inceleme tutanağı, dosya içine konulan CD ile CD'den çıkartılan fotoğraflara göre Özlem Odabaşı'nın ellerinin yastığın altında olduğu, bu nedenle uyurken vurulduğu, soruşturmaya bu nedenle, "Kasten adam öldürme" olarak devam edildiği bilgisine yer veriliyor.

İddianamede A.O.'nun, "Üst soydan yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.