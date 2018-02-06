"Anneleri düşündük sözümüzü tuttuk"

Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Çukurova’yı sosyal demokrat belediyeciliğin en büyük örneklerinden biri olarak ifade ettiği semt kreşleriyle donatıyor.

“Her semte bir kreş” diyerek Çukurova’yı semt kreşleriyle donatan Çukurova Belediyesi, 2 yeni semt kreşini daha Yurt Mahallesi’nde çalışan annelerin hizmetine sunmaya hazırlanıyor. Başkan Soner Çetin, “Her semtimize ailelerin huzur ve güven içinde teslim edebileceği bir yuva, ana kucağı olan semt kreşlerimizi kazandırıyoruz. Verdiğimiz sözü tuttuk. Çalışan anne ve babalar ile anneanneler ve babaanneleri sembolik bir ücret alarak rahatlattık. Bu kreşler geleceğin gençleri olacak çocuklarımız için olduğu kadar anne olan kadınlarımız için de çok önemli. Bütün Türkiye’yi gülen yüzler kreşleriyle doldurmamız gerekiyor” dedi.

YURT MAHALLESİ’NE 2 YENİ SEMT KREŞİ DAHA

30 Mart 2014’te yapılan yerel seçimlerden önce halka “Her Semte Bir Kreş” vaadinde bulunan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Gülen Yüzler adıyla ilkini Kasım 2014’te hizmete açtığı kreşin ardından, Çukurova’yı semt kreşleriyle donattı. Çukurova’nın, Belediye Evleri, Toros, Güzelyalı, Beyazevler Mahallelerine hem annesi hem de babası çalışan çocukların bakımının yapıldığı ve eğitim verildiği kreşler hizmete açıldı. Çukurova Belediyesi’nin Yurt Mahallesi’nde yapımı devamı eden 2 kreşi de, yakın zamanda faaliyete geçecek. Yeşillikler ortasında üç ayrı derslik, idari oda ve yemekhanelerin bulunduğu kreşlerde, velilerden sembolik bir ücret alınıyor. 3-6 yaş arası çocuklar için hizmet veren kreşlerde her kreşte, 20’nin üzerinde çocuğa, haftada 5 gün bakım, eğitim hizmeti sağlanıyor. Yeni yapılan kreşler 50 kadar çocuğa hizmet verecek kapasitede olacak. Çukurova Belediyesi yetkilileri, yeni açılacak kreşte de aynı fiyatın geçerli olacağını ifade ettiler.

“ÇUKUROVA’YI KREŞLERLE DONATTIK”

Çalışan anne-babaların yaşadığı sorunların başında, çocuklarını güvenle emanet edebilecekleri bir kreşi uygun bedelle bulamamaları olduğuna dikkat çeken Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Adana’da da artık çok iyi bakım ve çok iyi eğitim veren kreşler var ama ailelerin bütçesini zorlayan rakamlar söz konusu. Belediye kreşi ise hem eğitim ve bakım açısından çok iyi hem de rakam olarak son derece uygun. O nedenle tercih ediliyoruz” dedi. Semt kreşlerinin Çukurova halkı tarafından büyük bir ilgiyle karşılandığına dikkat çeken Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Söz verdiğimiz gibi Çukurova’daki tüm mahallelerimize çok önem verdiğimiz semt kreşi projesini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hem sözümüzü tuttuk, hem de çalışan anne ve babalar ile anneanneler ve babaanneleri sembolik bir ücret alarak rahatlattık. Çukurova ilçemizi kreşlerle donattık. Rutin belediyecilik hizmetlerinin dışında, sosyal belediyecilik anlamında da sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Bu kreşler geleceğin gençleri olacak çocuklarımız için olduğu kadar anne olan kadınlarımız için de çok önemli. Bütün Türkiye’yi gülen yüzler kreşleriyle doldurmamız gerekiyor” dedi.