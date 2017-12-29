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29.12.2017 16:55

Ankaralılar dikkat!

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Ankaralılar dikkat!
Ankara Valiliği, yeni yıl kutlamaları nedeniyle araç trafiğine kapatılacak cadde ve sokaklara ilişkin açıklama yaptı.

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yapılacak yeni yıl kutlamaları ile ilgili olarak yaya ve taşıt trafiğinin oldukça yoğun olacağı değerlendirilen YHT, AŞTİ, oteller, AVM’ler, eğlence mekanlarının bulunduğu cadde ve sokaklarda halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla bazı cadde ve sokakların araç trafiğine kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, "31 Aralık 2017 günü Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ve Güvenpark’ta yapılacak kutlamalar ile ilgili olarak saat 20.00’den etkinliklerin sonuna kadar Atatürk Bulvarı’nın Meşrutiyet Caddesi girişinden Necatibey Caddesi girişine (Sıhhiye Orduevi önü) kadar olan bölümü ve bulvara açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, GMK Bulvarı’nın tamamı ve bulvara açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Ziya Gökalp Caddesi’nin Kolej Kavşağı’ndan Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’na kadar olan bölümü ve caddeye açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Milli Müdafaa Caddesi’nin GMK Bulvarı YKM girişinden Milli Müdafaa Caddesi GMK Bulvarı ile Yahya Galip Caddesi arasında kalan bölümü ve caddeye açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Kumrular Sokak ile bu sokağa açılan sokakların tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacaktır" denildi.

Bahçelievler 7. Cadde'de yapılacak kutlamalar ile ilgili olarak saat 20.00’den etkinliklerin sonuna kadar Bahçelievler 7. Cadde'nin Milli Kütüphane girişinin trafik ışıklarından 54. Cadde çıkışına kadar olan bölümü ile caddeye açılan cadde/sokakların tamamının çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacağı ifade edildi. Tunalı Hilmi Caddesi’nde yapılacak kutlamalar ile ilgili olarak saat 20.00’den etkinliklerin sonuna kadar Tunalı Hilmi Caddesi’nin Kuğulu Park Kavşak ile Esat Caddesi Kavşağı arasında kalan bölümü ve caddeye açılan cadde/sokakların tamamı, Tunus Caddesi tünel çıkışından itibaren caddeye açılan sokakların tamamının çift yönlü, Bestekar Sokak ile bu sokağa açılan sokakların tamamının çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacağı kaydedildi. Filistin Caddesi’nde yapılacak kutlamalar ile ilgili olarak saat 20.00’den etkinliklerin sonuna kadar Filistin Caddesi’nin tamamı ile bu caddeye açılan sokakların tamamının çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

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