Ankara'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne çok konuşulacak yanıt!

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçiliği’nin bulunduğu 613'üncü sokağın isminin "Fahreddin Paşa Sokağı", 609'uncu caddenin isminin “Medine Müdafii Caddesi” olarak değiştirilmesini kabul etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna daha önce Büyükşehir Belediyesi Numarataj Şube Müdürlüğü’ne isim değişikliği için hazırlık yapılması talimatını vermişti. Sokağın ismi, bugün Belediye Başkanı Mustafa Tuna başkanlığında yapılan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında oybirliğiyle alınan kararla değiştirildi.

Hürriyet'in haberine göre Meclis, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçiliği’nin bulunduğu 613'üncü sokağın ismin “Fahreddin Paşa Sokağı" olarak değiştirirken aynı sokağın girişindeki 609'uncu caddenin ismini de “Medine Müdafii Caddesi” olarak değiştirdi.

Büyükşehir ekiplerinin yeni isimlerin yer aldığı sokak ve cadde levhalarını yarın takacağı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed, Medine Müdafaası kahramanı olarak bilinen Osmanlı Paşası Fahreddin Türkan’ı ‘hırsız’ olarak niteleyen bir tweet’i paylaşmış ve “İşte Erdoğan’ın dedelerinin Müslüman Araplarla ilişkisi buydu” demişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bu paylaşıma sert tepki göstermişti.