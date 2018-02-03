Ankara'daki vergi dairesi patlamasında intihar iddiası

Ankara'da önceki gece meydana gelen patlamayla ilgili olarak Ersan Ertoğan adlı bir kişinin aracı durdurulunca intihar ettiği iddia edildi.

Ankara Çukurambar'da bulunan Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğü'nde önceki gece meydana gelen patlamanın bir saldırı olduğu yönündeki iddialara yenileri eklendi.

Habertürk gazetesinden Neşet Dişkaya'nın haberindeki iddialara göre, bombalı çanta ile gerçekleştirilen bir saldırı olan olayda Suriye'den gelen Ersan Ertogan adlı bir YPS'li de yer aldı.

Haberde çantayı vergi dairesinin girişine bırakan kişi olduğu ve ardından tekrar Suriye'ye geçmek üzere Osmaniye'ye geldiği, burada seyir halinde iken içinde bulunduğu araç durdurulunca hap içerek intihar ettiği öne sürüldü.

Olayla ilgili Adana, Şırnak ve Mardin'de 8 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.