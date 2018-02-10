Ankara'daki patlamayla ilgili yeni gelişme

ANKARA'da Vergi Dairesi Başkanlığı'nda meydana gelen patlamayla ilgili Suriyeli bir kadın gözaltına alındı. Kadının evinde yapılan aramada bomba düzeneğinin bulunduğu açıklandı.

Başkentin Çukurambar semtinde bulunan Vergi Dairesi Başkanlığı'nda 1 Şubat akşamı saat 20.00 sıralarında meydana gelen patlamada üç kişi hafif yaralandı, 17 katlı binanın zemin katı büyük hasar gördü. Valilik tarafından yapılan açıklamada, patlamanın, bomba düzeneği kullanılarak gerçekleştirildiği yönünde bulgular elde edildiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 kişiyi gözaltına aldı.

EVİNDE BOMBA DÜZENEĞİ BULUNDU

Polis, şüphelilerin verdiği bilgiler doğrultusunda onlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen Suriyeli bir kadını Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde gözaltına aldı. Ankara ve Aksaray Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ile jandarmaya bağlı bomba arama ekipleri, şüphelinin evinde ve Ekecik Dağı bölgesinde arama yaptı. Aramada, evde bomba düzeneği bulundu, patlayıcı bir maddeye rastlanmadı.

Ekecik Dağı'nı da güvenlik çemberine alan polis, özel eğitimli dedektör köpeklerle arama yaptı. Yaklaşık bin dönüm arazide yapılan aramada herhangi bir patlayıcı izine rastlanmadı. Şüpheli, polisteki sorgusu tamamlandıktan sonra Ankara'ya gönderilecek.