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14.01.2018 23:15

Ankara'da yarın okullar tatil mi?

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Ankara'da yarın okullar tatil mi?
Ankara'da yarın okullar tatil mi sorusu, Başkent'te yaşayan on binlerce öğrencinin odak noktası oldu.

Karne haftasına girilirken, tatil için araştırmalarına başlayan öğrenciler, Ankara'da pazartesi günü (yarın) okullar tatil olacak mı sorusuna cevap aradı. Hal böyle olunca gözler Ankara Valiliği'ne çevrildi. Peki, kar yağışı nedeniyle ulaşımın olumsuz etkilendiğini düşünen öğrencilerin ümit ettiği gibi Ankara'da yarın okullar tatil mi olacak? İşte, detaylı bilgiler

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ OLACAK?

Kar yağışının etkisini arttırmasıyla birlikte haftanın ilk gününde okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Ankara Valiliği'nin resmi internet sitesi ve Vali Ercan Topaca'nın Twitter hesabını kontrol eden öğrenciler, herhangi bir duyurunun var olup olmadığını sorguladı. Ulaşımın olumsuz etkilendiği durumlarda verilen kar tatili konusunda henüz bir duyuruda bulunulmadı.

 

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