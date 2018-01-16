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17.01.2018 00:30

Ankara'da trafik kazası: 2 öğrenci hayatını kaybetti

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Ankara'da trafik kazası: 2 öğrenci hayatını kaybetti
Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan'dan Polatlı ilçesi istikametinde giden ve 5 liseli öğrencinin içinde olduğu 06 BJ 1464 plakalı otomobil, Cimşit köyü yakınlarında karşı yönden gelen Nedim Şahin K. idaresindeki 06 DY 4679 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobilde bulunan Mustafa T. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti. Öğrencilerden Samet Y., Mutluhan A., Samet A. ile kamyonet sürücüsü Nedim Şahin K. yaralandı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevre hastanelere götürüldü.

Kazada, hayatını kaybeden 2 öğrencinin cesedi ise Sincan Lokman Hekim Hastanesi morguna kaldırıldı.

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