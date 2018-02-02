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02.02.2018 11:10

Ankara'da sosyal medya gözaltıları: Avukat, yazar, öğrenci...

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Ankara'da sosyal medya gözaltıları: Avukat, yazar, öğrenci...
Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek Ankara'da sabahın erken saatlerinde çok sayıda eve polis baskınları yapıldı.

Aralarında HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın danışmanı Songül Akbay ile Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nden Cevahir Canpolat ve yazar Emek Erez'in de olduğu çok sayıda isim gözaltına alınıyor.

 
Ankara bu sabaha yeni bir gözaltı dalgasıyla başladı. Tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın danışmanı Songül Akbay’ın evine sabahın erken saatlerinde polis baskını yapıldı. Akbay, evinde yapılan aramanın ardından gözaltına alındı.

Öğrenci Kolektifleri’nden Aysu Simge Taştan, yazar Emek Erez, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nden Cevahir Canpolat, Kaos GL’den Ali Erol, Avukat Kemal Ulusoy ve Seyri Sokak’tan Sibel Tekin’in de evlerinde polis arama yapıyor.

Ali Erol’un gözaltına alınması gerekçesi ise “Savaş bir halk sağlığı sorunudur. #TTB’ninyanındayız” tweeti…

AVUKAT AYTAÇ’IN EVİNDE ARAMA

Dünkü Adalet Nöbeti’nde TTB’nin bildirisi okunduğu gerekçesiyle gece Avukat Kemal Aytaç’ın evinde de polis araması yapıldı.

 

Sabahın erken saatlerindeki ev baskınları ve gözaltıların, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gerçekleştirildiği belirtiliyor…

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