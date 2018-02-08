  • BIST 114.264
  • Altın 161,345
  • Dolar 3,8206
  • Euro 4,6816
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
08.02.2018 19:10

Ankara'da patlamanın nedeni belli! Vali açıklama yaptı

»
Ankara'da patlamanın nedeni belli! Vali açıklama yaptı
Ankara'da bir patlama sesi duyuldu.

Patlama sesinin nedeni henüz bilinmiyor. Henüz emniyete yansıyan bir durum olmadığı öğrenildi. Sesin, yol çalışması sırasında yapılan kontrollü patlama nedeniyle geldiği iddia ediliyor.

Ankara'da Dodurga ve Alacaatlı Mahallelerine yakın mevkiinde yol yapım çalışması sırasında kontrollü patlama gerçekleştirildi. Patlama sesi kentte pek çok noktadan duyulunca endişeye neden oldu. Sosyal medyada da Ankara'daki pek çok kullanıcı, patlama sesi duyulduğunu hesaplarından paylaştı.

Ankara'da çeşitli semtlerden duyulan patlama sesi polisi alarma geçirdi. Polisin yaptığı çalışmada sesin Dodurga ve Alacaatlı Mahallelerine yakın bir mevkiideki yol yapım çalışmaları sırasında dinamitle yapılan kontrollü patlamadan kaynaklandığı belirlendi.

ANKARA VALİSİ TOPACA'DAN AÇIKLAMA

Ankara Valisi Ercan Topaca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Alacaatlı Mevkiinde devam eden yol çalışmasında,dinamitle çalışma yapılmaktadır. Patlama sözkonusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • O ilde açık alanda alkol tüketmek yasaklandı08 Şubat 2018 Perşembe 16:16
  • 'FETÖ' şüphelisi belgeselde yakalandı08 Şubat 2018 Perşembe 15:59
  • Tecavüz sanığı özel harekat polisi hakkında karar08 Şubat 2018 Perşembe 14:43
  • E-Devlet şifresi nasıl alınır?08 Şubat 2018 Perşembe 14:37
  • Yılın ilk ayında 28 kadın cinayeti yaşandı!08 Şubat 2018 Perşembe 14:32
  • E-Devlet, soyağaçlarını yayımladı08 Şubat 2018 Perşembe 14:27
  • Askerlik Şube Başkanı FETÖ'den gözaltında08 Şubat 2018 Perşembe 14:14
  • Süleymancıların yurdunda yangın faciasında gelişme08 Şubat 2018 Perşembe 14:06
  • Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın'a FETÖ şoku!08 Şubat 2018 Perşembe 13:41
  • İstinaf, yerel mahkeminin 'işe iadeye ret' kararını kaldırdı08 Şubat 2018 Perşembe 13:26
    • FOTO GALERİ
    • Kılıçdaroğlu mobilya emekçileriyle buluştu
    • Adalet Nöbeti'nde 45. hafta
    • Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı PYD ile ilgili mahkeme kararları
    VİDEO GALERİ
    • Taksim Meydanı'nda ilk defa denendi
    • CHP'li Dursun Çiçek'ten ÖSO uyarısı
    • Nagehan Alçı'dan tepki çeken Ege Adaları açıklaması
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 507 487 31 17
    Haber Scripti