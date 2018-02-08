Ankara'da patlamanın nedeni belli! Vali açıklama yaptı

Ankara'da bir patlama sesi duyuldu.

Patlama sesinin nedeni henüz bilinmiyor. Henüz emniyete yansıyan bir durum olmadığı öğrenildi. Sesin, yol çalışması sırasında yapılan kontrollü patlama nedeniyle geldiği iddia ediliyor.

Ankara'da Dodurga ve Alacaatlı Mahallelerine yakın mevkiinde yol yapım çalışması sırasında kontrollü patlama gerçekleştirildi. Patlama sesi kentte pek çok noktadan duyulunca endişeye neden oldu. Sosyal medyada da Ankara'daki pek çok kullanıcı, patlama sesi duyulduğunu hesaplarından paylaştı.



Ankara'da çeşitli semtlerden duyulan patlama sesi polisi alarma geçirdi. Polisin yaptığı çalışmada sesin Dodurga ve Alacaatlı Mahallelerine yakın bir mevkiideki yol yapım çalışmaları sırasında dinamitle yapılan kontrollü patlamadan kaynaklandığı belirlendi.

ANKARA VALİSİ TOPACA'DAN AÇIKLAMA

Ankara Valisi Ercan Topaca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Alacaatlı Mevkiinde devam eden yol çalışmasında,dinamitle çalışma yapılmaktadır. Patlama sözkonusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.