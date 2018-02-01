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01.02.2018 22:50

Ankara'da Patlama sesi!

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Ankara'da Patlama sesi!
Ankara Çukurambar'daki vergi dairesinin alt katında doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldiği öğrenildi.

DHA - Olay, akşam saatlerinde Çukurambar'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi'nin alt katında bulunan kazan dairesinde gerçekleşti. Vergi Dairesi'nin alt katında kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Şiddetli patlama çevrede korku ve endişeye neden oldu. Patlama sonrası ortalık savaş alanına dönerken, binanın giriş ve asma katında büyük maddi hasar meydana geldi. Patlama sırasında metrelercçe mesafedeki bulunan bazı araçlar da zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Boş olduğu belirtilen binada patlama nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı. 
 

ANKARA VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Ankara Valisi Ercan Topaca yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Vergi dairesinin kazan dairesinde patlama meydana geldi. Bina boştu, olay yerinde polis ekipleri inceleme yapıyor.

Bina boştu, polis bölgede inceleme yapıyor. İlk gelen bilgilere göre olayda ölü veya yaralı yok."

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