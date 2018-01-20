  • BIST 115.147
  • Altın 163,118
  • Dolar 3,8058
  • Euro 4,6547
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 4 °C
20.01.2018 14:55

Ankara'da operasyon: 2'si polis 44 gözaltı

»
Ankara'da operasyon: 2'si polis 44 gözaltı
Ankara’da 2 suç örgütüne 90 ekiple 50 adreste baskın düzenlendi. İkisi polis 44 kişi gözaltında. Mağdurlar arasında eski AKP Konya Milletvekili Özkan Öksüz de var.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Ankara’da dolandırıcılık, silah ve mühimmat kaçakçılığı, adam kaçırma, haraç, zorla fuhuş, tehdit ve adam yaralama olaylarına karışan iki ayrı silahlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Örgütü bilgi sızdıran ve örgütle işbirliği yapan 2 polis de gözaltına alınırken, baskınlarda MP5 otomatik ağır silah, çok sayıda tabanca, polis telsizi, kılıç ele geçirildi.

Örgütün mağdur ettikleri kişileri arasında bulunan AKP kuruculardan eski Konya Milletvekili Özkan Öksüz de emniyete giderek bilgi verip şahıslardan şikayetçi oldu.

Örgütün zorla fuhuş yaptırdığı çok sayıda kadın kurtarılırken, örgütün aynı daireyi 70 kişiye sattığı da belirlendi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Muhtardan ölüm izni çıktı!20 Ocak 2018 Cumartesi 13:19
  • Otomobillerin sileceklerine mermi bıraktılar20 Ocak 2018 Cumartesi 13:17
  • Ankara'da operasyon: 2'si polis 44 gözaltı20 Ocak 2018 Cumartesi 13:05
  • Korkunç olay: 3 futbolcuya şişeyle cinsel işkence iddiası!20 Ocak 2018 Cumartesi 12:30
  • Torununu bekleyen kadına sokakta dayak!20 Ocak 2018 Cumartesi 12:05
  • TSK'dan flaş Afrin açıklaması20 Ocak 2018 Cumartesi 11:58
  • Büyük dolandırıcılık: Üst düzey kamu görevlisiyiz dediler...20 Ocak 2018 Cumartesi 11:53
  • Muş'taki kazada ölenlerin sayısı 7'ye çıktı20 Ocak 2018 Cumartesi 11:46
  • Eskişehir Valisi'nden o faciayla ilgili açıklama!20 Ocak 2018 Cumartesi 11:36
  • Canlı bomba sanıldı! Gerçek şoke etti...20 Ocak 2018 Cumartesi 09:54
    • FOTO GALERİ
    • Ödemiş'in zirvesinde mest eden manzara
    • Afrin'deki PKK/PYD mevzileri böyle vuruldu
    • Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan
    VİDEO GALERİ
    • Afrin'deki PKK/PYD mevzileri böyle vuruldu
    • Tuncay Özkan'dan çok çarpıcı iddialar!
    • Eskişehir’de katliam gibi kaza: 13 ölü, 42 yaralı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti