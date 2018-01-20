Ankara'da operasyon: 2'si polis 44 gözaltı

Ankara’da 2 suç örgütüne 90 ekiple 50 adreste baskın düzenlendi. İkisi polis 44 kişi gözaltında. Mağdurlar arasında eski AKP Konya Milletvekili Özkan Öksüz de var.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Ankara’da dolandırıcılık, silah ve mühimmat kaçakçılığı, adam kaçırma, haraç, zorla fuhuş, tehdit ve adam yaralama olaylarına karışan iki ayrı silahlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Örgütü bilgi sızdıran ve örgütle işbirliği yapan 2 polis de gözaltına alınırken, baskınlarda MP5 otomatik ağır silah, çok sayıda tabanca, polis telsizi, kılıç ele geçirildi.

Örgütün mağdur ettikleri kişileri arasında bulunan AKP kuruculardan eski Konya Milletvekili Özkan Öksüz de emniyete giderek bilgi verip şahıslardan şikayetçi oldu.

Örgütün zorla fuhuş yaptırdığı çok sayıda kadın kurtarılırken, örgütün aynı daireyi 70 kişiye sattığı da belirlendi.