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05.02.2018 16:10

Ankara'da KESK'lilere biber gazlı müdahale

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Ankara'da KESK'lilere biber gazlı müdahale
OHAL İnceleme Komisyonu’na yürümek isteyen KESK’lilerin önünü polis kesti. Bulundukları yerde açıklama yapmaya başlayan kamu emekçilerine polis müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltında

Sendika.org- İstanbul’da haftanın üç günü üç ayrı yerde nöbet tutarak işlerini geri isteyen KHK ile görevlerinden ihraç edilmiş kamu emekçileri Ankara’ya geldi. Tüm Bel-Sen’de buluşup OHAL İnceleme Komisyonu’na gitmeye çalıştı.

Polis KESK’li kamu emekçilerine önlüksüz yürümelerini söyledi. KESK’lilerin önlüklerini çıkarmadan OHAL Komisyonu’na yürüyüşlerine devam etmeleri üzerine polis önlerini kesti. KESK’liler bulundukları yerde basın açıklaması yapmaya başlayınca polis biber gazı ve plastik mermiyle müdahalede bulundu.

Seyr-i Sokak muhabiri Oktay İnce ve KESK’liler darp edilerek gözaltına alındı. Gözaltı sayısının 18 olduğu öğrenildi.

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