  • BIST 113.201
  • Altın 158,292
  • Dolar 3,8107
  • Euro 4,5477
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 7 °C
28.12.2017 16:10

Ankara'da HDP üyesi 15 kişi gözaltına alındı

»
Ankara'da HDP üyesi 15 kişi gözaltına alındı
Ankara polisi, bu sabah evlere baskın düzenledi. 15, HDP yönetici ve üyesi gözaltına alındı.

Ankara’da polis ekipleri, bu sabah, HDP’lilerin kaldığı evlere baskın yaptı.

Aralarında HDP Çankaya İlçe Eş Başkanı Ramazan Karakoç ile eski Mamak İlçe Eş Başkanı Serpil Köksal’ın da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Manisa'da otomobil takla attı: 3'ü çocuk 6 yaralı28 Aralık 2017 Perşembe 15:29
  • Öğrencilerin merakla beklediği sorular açıklandı28 Aralık 2017 Perşembe 15:09
  • Adalet Nöbeti'nde savunma hakkının engellenmesine tepki28 Aralık 2017 Perşembe 14:56
  • 21 yıldır cezaevindeydi... Murat Saat yaşamını yitirdi28 Aralık 2017 Perşembe 14:46
  • Ankara'da HDP üyesi 15 kişi gözaltına alındı28 Aralık 2017 Perşembe 14:41
  • FETÖ'nün Bylock tuzağından ilk tahliye kararı!28 Aralık 2017 Perşembe 14:41
  • Otomobil ineğe çarptı28 Aralık 2017 Perşembe 14:39
  • Deniz bisikleti faciasında karar28 Aralık 2017 Perşembe 14:34
  • Tuzla'daki 'gizemli koku' soruşturmasında yeni gelişme28 Aralık 2017 Perşembe 14:27
  • İzmir Barosu'ndan KHK ve OHAL tepkisi28 Aralık 2017 Perşembe 14:27
    • FOTO GALERİ
    • "Emre İper yeni yıla evinde girsin"
    • Ölmenin yasak olduğu yer!
    • Yok böyle dialog! Bu paylaşımlara çok güleceksiniz!
    VİDEO GALERİ
    • iPhone X yardımıyla görünmez olabilirsiniz!
    • Adnan Oktar Melisa Aslı Pamuk'u kovmuş! İşte o görüntüler
    • Çok sayıda at ve eşek kemiği bulundu
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti