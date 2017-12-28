Ankara'da HDP üyesi 15 kişi gözaltına alındı

Ankara’da polis ekipleri, bu sabah, HDP’lilerin kaldığı evlere baskın yaptı.
Aralarında HDP Çankaya İlçe Eş Başkanı Ramazan Karakoç ile eski Mamak İlçe Eş Başkanı Serpil Köksal’ın da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.
Ankara’da polis ekipleri, bu sabah, HDP’lilerin kaldığı evlere baskın yaptı.
Aralarında HDP Çankaya İlçe Eş Başkanı Ramazan Karakoç ile eski Mamak İlçe Eş Başkanı Serpil Köksal’ın da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.
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