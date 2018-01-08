Ankara'da gündem: OHAL, KHK, Uyum Yasaları, tek tip, Leyla Zana...

Ankara siyaset sahnesi hareketleniyor. Bakanlar Kurulu gündeminde OHAL'in uzatılması var. Bütçe sonrası 18 gün tatil yapan Meclis, mesaiye KHK tartışmaları ile başlayacak.

Nergis Demirkaya / Gazete Duvar - Leyla Zana'nın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili hazırlanan Meclis Başkanlığı'na sunulan rapor da görüşülebilir.

Yeni yılın ilk haftası geride kaldı ama siyasi mesai bu hafta başlıyor. 2018 yılının ilk Bakanlar Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılacak.

OHAL’İN 6’NCI KEZ UZATILMASI GÜNDEMDE

Bakanlar Kurulu toplantısının ana gündemi 19 Ocak’ta süresi dolacak olan OHAL’in bir kez daha uzatılması olacak. 20 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL, süresi 3’er aylık dönemler halinde 5 kez uzatıldı. Hükümetin, devamı yönünde karar vermesi durumunda OHAL 6’ncı kez, 19 Nisan’a kadar uzatılmış olacak.

Mor Beyin uygulamasını indiren ve ByLock mağduru olan kamu çalışanlarının görevlerine iadelerine ilişkin kanun hükmünde kararnamenin (KHK) de Bakanlar Kurulu’nda ele alınması bekleniyor. Kentsel dönüşüm ve imar düzenlemeleriyle ilgili bir KHK’nin de yine bu toplantıda masaya yatırılması bekleniyor.

MECLİS KHK TARTIŞMALARIYLA AÇILACAK

2018 bütçe görüşmelerinin ardından tatile giren Meclis, salı günü grup toplantılarıyla açılacak. Liderlerin kürsüye çıkacağı grup toplantılarında gündeme dair mesajların yanı sıra özellikle 2017 yılı sonunda Meclis kapandıktan sonra çıkan 696 sayılı KHK üzerine değerlendirmelerin yapılması bekleniyor. Hükümet kanadından yapılan açıklamalarda KHK’lerin Meclis’e sunulduğu ve gündeme alınacağı mesajları verilmişti. OHAL sürecinde bugüne kadar 30 KHK çıkmış bunun sadece 5’i görüşülüp Meclis’te kabul edilmişti.

UYUM YASALARI BEKLENİYOR

Anayasa değişikliği yapıldıktan 6 ay içinde çıkarılması öngörülen Uyum Yasaları konusunda henüz adım atılmadı. Ocak ayı sonu itibariyle hazırlıkları tamamlanan bazı teknik düzenlemeler içeren yasaların Meclis’e sunulması bekleniyor. Seçim sistemi, seçim ittifakı gibi düzenlemeleri içeren yasaların ise daha sonra gündeme getirilmesi sürpriz olmayacak.

ZANA’NIN VEKİLLİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİ MECLİS GÜNDEMİNE ALINDI

HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana’nın devamsızlık nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesini öngören Anayasa Karma Komisyonu Raporu, Meclis Başkanlığı’na sunulmuştu. Rapor, Meclis gündemine de alındı. Önümüzdeki günlerde Meclis’te bu rapor görüşülebilir.

23 Aralık 2017’de yayınlanan KHK ile “Terör ve darbe fiiline karışmış” tutuklu ve hükümlülere getirilen tek tip elbise düzenlemesinin Adalet Bakanlığı’nın yayınlayacağı yönetmelik sonrası 1 ay içerisinde uygulamaya başlanacağı açıklandı. Yeni haftayla birlikte yakın zamanda çıkması beklenen bu yönetmeliğin de tartışılması bekleniyor.