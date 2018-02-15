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15.02.2018 23:40

Ankara’da feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı

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Ankara’da feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı
ANKARA’nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Çubuk-Ankara Karayolu Yenice Mahallesi Mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi.

Çubuktan Ankara istikametine giden Halil İbrahim Yaz yönetimindeki 06 YA 9984 plakalı hafif ticari otomobil, aynı istikamete giden Adem Demir yönetimindeki 06 FB 1193 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, sürücü Halil İbrahim Yaz, Canan Yaz, Satın Nur Işık, Nilda Nur Işık hayatını kaybederken, İsa Emir Işık ise yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı, İsa Emir Işık, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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